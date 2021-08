Innerhalb nur eines Tages erobern die Taliban die Hauptstädte dreier afghanischer Provinzen. Insgesamt kontrolliert die Islamisten-Miliz nun bereits die Hälfte der Bezirke des Landes und fünf Provinzhauptstädte. Der afghanischen Armee bleibt vielfach nur der kampflose Rückzuck.

Nach der Großstadt Kundus haben die militant-islamistischen Taliban am Sonntag eine weitere Provinzhauptstadt im Norden Afghanistans eingenommen. Die Sicherheitskräfte von Talokan in der Provinz Tachar hätten sich aus der Stadt zurückgezogen, sagte Provinzrat Rohullah Raufi. Ein weiterer hochrangiger Beamter, der namentlich nicht genannt werden wollte, bestätigte, dass die Stadt gefallen sei.

Talokan ist die dritte Provinzhauptstadt, die allein heute von den Taliban eingenommen wurde und die fünfte, die ihnen innerhalb von drei Tagen in die Hände fiel. Seit Beginn des Abzugs Anfang Mai laufen mehrere Offensiven der Islamisten. Erst konnten sie vor allem im ländlichen Raum massive Gebietsgewinne verzeichnen. Inzwischen kontrollieren sie mehr als die Hälfte der rund 400 Bezirke und auch mehrere Grenzübergänge.

Raufi zufolge zogen sich die Regierungskräfte in einen Bezirk rund 40 Kilometer vom Stadtzentrum von Talokan zurück, um zivile Opfer und Zerstörung zu vermeiden. Ein Einwohner der Stadt berichtete, Beamte und Sicherheitskräfte hätten die Stadt in langen Fahrzeugkonvois verlassen. Die Stadt mit etwa 260.000 Einwohnern war seit mehreren Wochen umzingelt. Immer wieder hatten die Islamisten die Außenbezirke angegriffen. Tachar ist die Nachbarprovinz von Kundus.

Am Freitag war als erste Provinzhauptstadt Sarandsch an der iranischen Grenze gefallen - praktisch kampflos. Am Samstag folgte die Stadt Schiberghan in Dschausdschan im Norden. Nach Angaben des afghanischen Verteidigungsministeriums fliegen die USA, die ihren Abzug praktisch abgeschlossen haben, weiter Luftangriffe. Ein Taliban-Treffen in der Stadt Schiberghan sei mit B-52-Bombern angegriffen worden, teilte ein Sprecher auf Twitter mit. Die US-Militärmission endet am 31. August.