Bundesaußenministerin Annalena Baerbock reist nach Down Under. Dort hat sie viel vor.

Eine Woche unterwegs, davon 50 Stunden in der Luft: Der Ausflug von Bundesaußenministerin Baerbock von Sonntag an nach Australien, Neuseeland und Fidschi wird keine gemütliche Stippvisite. Die Themen: Sicherheit im Indopazifik, Klimawandel, Migration. Die schönste Nebensache der Welt wird leider nicht ganz so schön wie geplant.

"Was für ein Drama! Manchmal steckt einfach der Wurm drin", hatte die Ministerin höchstselbst getwittert, als das deutsche Nationalteam der Frauen bei der Weltmeisterschaft gegen Südkorea ausgeschieden war. Damit stand fest: Das zweite Halbfinalspiel in Sydney, zu dem sich die deutsche Delegation angekündigt hat, findet auf dem Rasen ohne deutsche Beteiligung statt. Fußballfan Baerbock will das WM-Spiel dennoch live im Stadion verfolgen. "Wir gucken trotzdem", heißt es lapidar.

Diese 90 Minuten dürften zu den entspanntesten zählen auf dieser Reise. Was harmlos als Antrittsbesuch deklariert ist, gilt in globalisierten Zeiten als hochpolitisch. "Das ist keine Charity-Tour", sagt Mareike Ohlberg, Senior Fellow beim German Marshall Fund of the United States.

Die Beziehungen zwischen Australien und China gelten als äußerst angespannt. Australien ist wirtschaftlich abhängig von China, gleichzeitig wird die expansive Politik dieser neuen Supermacht mit Argwohn verfolgt. "Deutschland hat ein Interesse daran, dass die Lage nicht eskaliert", so Ohlberg. "Wir haben wirtschaftliche Interessen, und das sind letztlich nationale Interessen."

Sollte es zu einer heißen Auseinandersetzung beispielsweise um die Seewege kommen, werde man die Konsequenzen auch in Europa spüren. "Insofern macht die Reise Sinn." Deutschland sei zwar kein großer Player in der Region, besitze aber politisches Gewicht. Die für Mittwoch geplante außen- und sicherheitspolitische Grundsatzrede Baerbocks am renommierten Lowy Institute in Sydney dürfte auch in Peking auf Interesse stoßen.

Fidschi kämpft um physische Existenz

Der Abstecher nach Neuseeland folgt ebenfalls der Logik, dass Wertepartner in diesen Zeiten zusammenhalten müssen. Auckland und Peking sind keine besten Freunde, die Ausgangslage des Inselstaates ist vergleichbar mit der Australiens. "Wichtig ist die Kommunikation", so Ohlberg. Auf ein geschlossenes Auftreten gegenüber China komme es an.

In Fidschi schließlich ist die Eröffnung der deutschen Botschaft, ein Eigenheim mit drei Zimmern, offizieller Anlass des ersten Besuchs eines deutschen Außenministers. Tatsächlich herrscht in dem vermeintlichen Südseeparadies schon jetzt so etwas wie Endzeitstimmung: Wegen des steigenden Meeresspiegels mussten bereits mehrere hundert Dörfer umgesiedelt werden, das Wasser schluckt Friedhöfe und Ackerflächen, der nicht überspülte Boden versalzt. Der Staat, dessen Gebiet zu 98 Prozent aus Wasser und zu zwei Prozent aus Land besteht, kämpft um seine wirtschaftliche und physische Existenz.

Baerbock kann sich in den von der Flut bedrohten Dörfern als Nebenumweltministerin in Szene setzen und auf die drastischen Folgen des Klimawandels aufmerksam machen. Außerdem dürfte sie das Thema Migration zur Sprache bringen. Australien ist für seine restriktive Flüchtlingspolitik bekannt. Auch Klimaflüchtlinge aus Ozeanien sind nicht willkommen. Vielleicht kann die Ministerin aus Germany auf ihrer Rundreise vermitteln. Dann hätte sich der fliegerische Aufwand schon gelohnt.