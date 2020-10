Bund und Länder können sich nach stundenlangen Verhandlungen nicht auf einen einheitlichen Kurs zu den Beherbergungsverboten für Urlauber aus innerdeutschen Risikogebieten einigen. Bis zum 8. November soll die umstrittene Maßnahme auf ihre Wirksamkeit überprüft werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die bisherigen Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz massiv kritisiert. "Die Ansagen von uns sind nicht hart genug, um das Unheil von uns abzuwenden", sagte die CDU-Politikerin nach übereinstimmenden Angaben von Teilnehmern während der Sitzung in Berlin.

Mit den nun festgelegten Maßnahmen würden Bund und Länder "in zwei Wochen eben wieder hier" sitzen. "Es reicht einfach nicht, was wir hier machen." Die Grundstimmung sei, dass sich jedes Land ein kleines Schlupfloch suche. "Das ist das, was mich bekümmert. Und die Liste der Gesundheitsämter, die es nicht schafft, wird immer länger."

In der Runde von Bund und Ländern, die seit 14 Uhr verhandelt, wurde am Abend noch hart um eine Aufhebung des Beherbergungsverbots wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen gerungen - ohne Erfolg. Nach ntv-Informationen vertagten die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen die Entscheidung über eine einheitliche Regelung auf den 8. November. Bis dahin soll die Wirksamkeit der umstrittenen Maßnahme überprüft werden.

Einige Länder wie Mecklenburg-Vorpommern wollen weiter daran festhalten, Sachsen und weitere Länder wollen es so schnell wie möglich abschaffen. Damit bleibt es beim Beherbergungsverbot also vorerst bei einem Flickenteppich.