Nach den wochenlangen Raketenbeschüssen auf den Gazastreifen macht sich der türkische Präsident für eine dauerhafte Waffenruhe stark. An Kritik an Israel spart Erdogan nicht. Dessen Verbündete seien in der Pflicht, mehr Einfluss zu nehmen, so Erdogan.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die USA aufgerufen, Israel zum Stopp seiner Offensive im Gazastreifen zu bringen. "Die USA müssen ihren Druck auf Israel erhöhen, der Westen muss seinen Druck auf Israel erhöhen", sagte Erdogan vor Journalisten. "Es ist lebensnotwendig, dass wir eine Waffenruhe erreichen." Was man im Gazastreifen brauche, seien keine Pausen für ein paar Stunden, sondern einen dauerhaften Waffenstillstand", sagte er.

"Das Land, das am meisten involviert sein muss, sind die USA, die einen Einfluss auf Israel haben", sagte Erdogan weiter. Zugleich bekräftigte er seine Haltung, dass die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas "eine politische Partei ist, die die Wahlen in Palästina gewonnen hat". Im Gegensatz zur Europäischen Union und den USA sehe er die Hamas nicht als Terrororganisation, betonte der türkische Präsident.

Deutschland-Besuch steht an

Erdogan äußerte sich auf dem Heimflug von einem Gipfeltreffen arabischer und muslimischer Länder in Riad. Dabei hatten die Arabische Liga und die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in einer gemeinsamen Erklärung eine "bindende" UN-Resolution zu einem Stopp der "barbarischen" israelischen Angriffe auf Ziele im Gazastreifen gefordert.

Der türkische Präsident hatte Israel bereits Expansionismus vorgeworfen. Israel versuche, "einen Staat aufzubauen, dessen Geschichte nur 75 Jahre zurückreicht und dessen Legitimität durch den eigenen Faschismus infrage gestellt wird", sagte er in Ankara. Israel habe sich bei der Staatsgründung 1948 "mit Gewalt das Land angeeignet, in dem das palästinensische Volk seit Tausenden Jahren lebte", sagte Erdogan weiter.

Am Freitag wird Erdogan in Berlin erwartet, wo er von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen wird. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas dürfte eines der wichtigsten Gesprächsthemen sein.