Erneut haben sich am Mittwochabend in der ZDF-Talkshow Markus Lanz die Gäste über den Krieg Israels gegen die Terrororganisation Hamas unterhalten. Dabei richtet sich die Schriftstellerin Deborah Feldmann mit einem beeindruckenden Appell für Frieden im Nahen Osten an die Politik.

Deborah Feldman lebt heute in Berlin. Aufsehen erregte sie mit einem Buch, in dem sie ihre Jugend in einer ultraorthodoxen jüdischen Familie im New Yorker Stadtteil Brooklyn schildert und der von Netflix zu einer Serie verarbeitet wurde. Die Familie gehört zur jüdischen Gruppierung Satmar, die unter anderem aus religiösen Gründen den Staat Israel ablehnt. Deborah Feldman nennt sich selber eine liberale Jüdin. In der ZDF-Talkshow Markus Lanz wendet sie sich am Mittwochabend mit einer beeindruckenden Friedensbotschaft an alle Menschen.

Der Friedensappell

Die jüdisch-deutsch-amerikanische Autorin Deborah Feldman lebt seit 2014 in Berlin. (Foto: picture alliance / Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa)

In der israelischen Gesellschaft forderten Angehörige von Geiseln ein Ende der Gewalt im Gazastreifen, sagt Feldman. "Es gibt eine erhebliche Stimme in der Diaspora, die nach einem Ende der Gewaltspirale schreit. Ich gehöre dazu." Und weiter: "Wir haben am Tag der Angriffe der Hamas gesehen, dass die Menschen, die zur Zielscheibe des Terrors wurden, Menschen waren wie ich: offene, liberale, humanistische und friedliebende Menschen. Aber diese Menschen sind für das Vorgehen der rechtsnationalen Regierung in Israel ungünstig. Wenn die Familien der Opfer aufschreien, will man sie nicht hören. (...) Es wurde immer wieder gesagt, es gäbe keinen Kontext (Grund), keine Rechtfertigung, keine Erklärung für die Gewalt der Palästinenser gegen Israel. Im gleichen Atemzug wird gesagt, es gäbe jedoch einen Kontext für die Gewalt Israels gegen die Palästinenser. Aber wir können nicht auf beiden Hochzeiten tanzen. Wer Gewalt rechtfertigt, hat seine eigene Menschlichkeit verwirkt. Wenn diese Eskalation der Gewalt nicht beendet wird, erleben wir möglicherweise eine dramatische, gefährliche Entwicklung in unserer Gesellschaft und in der Welt, die wir nicht mehr in den Griff bekommen." Die Gäste bei Markus Lanz geben der Schriftstellerin zwar moralisch recht, doch es gibt auch Widerspruch.

"Ich möchte mir das nicht zu eigen machen"

So stellt Wirtschaftsminister Robert Habeck klar: "Als Repräsentant dieses Landes kann es nicht meine Schlussfolgerung sein, dass man bei so einem fürchterlichen Angriff der Palästinenser, bei dem Hinschlachten von Unschuldigen, bei dem brutalen Ausbruch von Gewalt sagt, darauf reagieren wir allein mit Friedenspolitik." Israel habe das Recht und die Pflicht, sich zu verteidigen. Staatsräson bedeute, dass Deutschland Israel dabei unterstütze, zum Beispiel mit Waffenlieferungen. "Für einen deutschen Politiker geht es nicht, zu sagen: Das war schlimm, was die Hamas gemacht hat, aber Israel hat nicht das Recht, die Hamas zu zerstören. Sie als Schriftstellerin können das mit einer großen moralischen Klarheit und Härte einfordern, aber ich kann und möchte mir das nicht zu eigen machen. Als politische Haltung schließt sich das für mich aus", so Habeck.

Die Konfliktforscherin Florence Gaub ist sicher, dass es Menschen wie Deborah Feldman seien, die die intellektuelle Leistung erbringen könnten, in der Grauzone zu denken. Für diese Menschen sei es wichtig, nicht zwischen gut und böse zu unterscheiden, sie könnten dem Leid aller Raum lassen. "Frieden machen werden nicht die, die am lautesten schreien. Aber dafür ist jetzt noch kein Raum, denn noch ist alles zu frisch."

Das sieht Habeck ähnlich: "Ich glaube, es ist jetzt nicht die Zeit, über Frieden zu reden." Im Moment gebe es eher die Gefahr, dass andere Regierungen und militärische Gruppen in den Krieg eintreten. "Die Gefahr ist, dass wir dann nicht Frieden im Gazastreifen oder gar eine Zwei-Staaten-Lösung bekommen, sondern eine dramatische Ausweitung des Krieges. Denn selbst die liberalen Führer der arabischen Welt stehen unter einem massiven Druck von der Straße. Meine größte Sorge ist, dass es noch viel schlimmer werden kann."