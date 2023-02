Faeser will in Hessen antreten - als Bundesministerin

Nancy Faeser erklärt ihre Bereitschaft, für die SPD in den hessischen Landtagswahlkampf zu ziehen. Ihr Amt als Bundesinnenministerin in Berlin will sie aber behalten.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser will hessische Ministerpräsidentin werden. Sie stehe für den Wahlkampf als SPD-Spitzenkandidatin bereit, sagte sie dem "Spiegel". Sie wolle jedoch ihr Amt als Innenministerin in der Regierung von Kanzler Olaf Scholz behalten. Ihre Entscheidung teilte sie auch den Mitarbeitern des Ministeriums in einem Brief mit. Sie wolle die erste Ministerpräsidentin in Hessen sein, schrieb Faeser darin. In Hessen wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt.

Bereits in den vergangenen Tagen war über eine mögliche Kandidatur Faesers spekuliert worden. Nicht nur die Union, sondern auch der Koalitionspartner FDP mahnte, in Krisenzeiten mit einem Krieg in Europa, großen Fluchtbewegungen und einer weiterhin hohen terroristischen Bedrohung könne man nicht gleichzeitig mit dem gebotenen Einsatz das Bundesinnenministerium führen und in Hessen Wahlkampf machen.

In Hessen sind die Sozialdemokraten seit 1999 in der Opposition. Die Christdemokraten gehen mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Boris Rhein ins Rennen. Für die seit 2014 mitregierenden Grünen kandidiert Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Am morgigen Freitag ist Faeser in Friedewald beim Hessen-Gipfel der SPD.