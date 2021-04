Fauci greift republikanische Impfgegner an

Konservative verweigern Vakzin Fauci greift republikanische Impfgegner an

(Foto: picture alliance / Anna Moneymaker - Pool via CNP /)

Die USA impfen im Akkord - die Bereitschaft zum Piks ist jedoch nicht bei allen gegeben. Die Skepsis liegt vor allem im konservativen Lager: 45 Prozent der Republikaner wollen sich laut einer Studie nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Immunologe Fauci kritisiert die Verweigerer scharf.

Trotz rasanter Impfkampagne in den USA ist ein großer Teil der Bevölkerung nicht bereit, sich das Vakzin spritzen zu lassen. Insbesondere bei den Republikanern fällt die Bereitschaft gering aus: 45 Prozent ihrer Anhänger wollen sich laut einer landesweiten Studie der renommierten Quinnipiac University nicht gegen das Coronavirus impfen lassen.

US-Immunologe Anthony Fauci ist frustriert über die wenige Unterstützung der Impfkampagne aus den Reihen der Konservativen. Der beunruhigend große Anteil der Republikaner, der nicht geimpft werden will, arbeite gegen genau das Ziel, das sie erreichen wollen, sagte er dem Sender CNN. Viele konservative Wähler würden die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie als erhebliche Einschränkung ihrer Grundrechte sehen. "Aber die Art und Weise, wie man diese Einschränkungen loswird, ist, so viele Menschen so schnell und effizient wie möglich zu impfen", betonte Fauci.

Der Experte findet die Haltung der republikanischen Impfverweigerer paradox. Auf der einen Seite wollen sie von Einschränkungen befreit, auf der anderen Seite nicht geimpft werden. "Das ergibt keinen Sinn." Derzeit sei es eine Frage der öffentlichen Gesundheit und keine der bürgerlichen Freiheiten. Zuvor war Fauci mit Jim Jordan, einem republikanischen Kongressabgeordneten aus Ohio, aneinandergeraten. Als Jordan fragte, wann die Amerikaner "ihre Freiheiten zurückbekommen", reagierte Fauci deutlich. "Wir reden hier nicht über Freiheiten. Wir reden über eine Pandemie, die 560.000 Amerikaner getötet hat."

Impftempo trotzt Impfskepsis

Bezogen auf alle US-Amerikaner fällt die Skepsis geringer aus. 27 Prozent der US-Amerikaner geben an, dass sie nicht planen, sich den Covid-19-Impfstoff verabreichen zu lassen. Die Impfkampagne kann dem zerrissenen Meinungsbild aber bisher trotzen: 50,4 Prozent aller Erwachsenen in den USA haben mindestens eine Impfdosis erhalten, 32,5 Prozent sind bereits vollständig geschützt. Fauci warnt derweil, das Land sei weiterhin in einer "prekären Lage".

Die US-Behörden hatten vor knapp einer Woche eine Aussetzung der Impfungen mit dem Corona-Vakzin von Johnson & Johnson wegen möglicher schwerer Nebenwirkungen empfohlen. Fauci sagte dem Sender ABC, er gehe davon aus, dass bis Freitag geklärt sei, ob die Impfungen mit dem Vakzin des US-Herstellers wieder aufgenommen werden könnten.