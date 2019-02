AfD-Chef Gauland will mit 80 "vielleicht" in den Ruhestand treten.

AfD-Chef will bald entscheiden

AfD-Chef will bald entscheiden Gauland spricht von Abschied aus der Politik

Im Herbst werden der AfD-Fraktionsvorsitz und die Parteispitze neu gewählt. Ob er dann nochmal antreten will, weiß der amtierende Parteichef Gauland noch nicht. Wie sein Abschied aus der Politik laufen soll, davon hat er hingegen konkrete Vorstellungen.

Der 78 Jahre alte AfD-Chef Alexander Gauland will in einigen Monaten über seine weitere politische Laufbahn entscheiden. "Vor Sommer stelle ich mir diese Frage selber nicht", sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Erst dann kann ich sagen, ob ich noch die Kraft habe oder nicht mehr."

In zwei Jahren, wenn er 80 sei, "wäre es dann vielleicht wirklich an der Zeit, sich zur Ruhe zu legen", sagte Gauland, der auch einer der beiden Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Bundestag ist. Die Fraktionsspitze wird ebenso wie die Spitze der Bundespartei im Herbst neu gewählt. Gauland will jeweils kurzfristig entscheiden, ob er antritt.

Gauland ist Gründungmitglied der AfD und seit Ende 2017 Vorsitzender der Partei. Mit seinen umstrittenen Äußerungen sorgt er immer wieder für Aufsehen. Im Juni vergangenen Jahres hatte Gauland in einer Rede die NS-Zeit in Deutschland relativiert: "Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte", sagte er beim Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative im thüringischen Seebach.

Im Januar wurde seine Partei von dem Bundesverfassungsschutz bundesweit als ein "Prüffall" für eine mögliche Beobachtung eingestuft. Der rechtsnationale "Flügel" um den Thüringer Landeschef Björn Höcke und die Nachwuchsorganisation Junge Alternative wurden sogar zum "Verdachtsfall". Dabei könnte der Verfassungsschutz auch Gauland stärker ins Visier nehmen.