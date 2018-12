Die Ausspähversuche am Flughafen von Stuttgart haben möglicherweise einen terroristischen Hintergrund. Einer der Verdächtigen ist offenbar als islamistischer Gefährder bekannt. Nun prüfen die Ermittler einen Zusammenhang mit einem Vorfall in Paris.

Die Ausspähversuche am Stuttgarter Flughafen könnten einen terroristischen Hintergrund haben. Mindestens einer der Verdächtigen ist nach Informationen aus Ermittlerkreisen als islamistischer Gefährder eingestuft. Weiter hieß es, im Visier seien aktuell drei Verdächtige, die versucht haben sollen, die Abläufe auszuspähen. Laut "ZDF" soll es sich um Vorerkundungen für mögliche Terroranschläge gehandelt haben.

Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wird eine mögliche Verbindung zu einem ähnlichen Verdachtsfall am Pariser Flughafen Charles de Gaulle vor einer Woche geprüft. Nach Informationen von "ZDF" und "NBC" sollen dort zwei Menschen abends im Terminalbereich Fotos gemacht haben. Sie seien dann in einem Transporter mit deutschem Autokennzeichen weggefahren. Nach der Auswertung der Überwachungsvideos hätten französische Terrorermittler Kontakt zu ihren deutschen Kollegen aufgenommen. Diese fanden demnach eine Spur zu dem islamistischen Gefährder.

Nach Hinweisen auf gezielte Ausspähungen hat die Bundespolizei an Flughäfen in Baden-Württemberg ihre Präsenz seit Mittwochabend deutlich ausgeweitet. In den Terminals in Stuttgart wurden Polizisten mit Maschinenpistolen postiert und auf Streife geschickt. Der Flugbetrieb läuft aber weiterhin "ganz normal", wie eine Sprecherin der Flughafengesellschaft sagte. Auch an den Flughäfen Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden und Mannheim seien die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden, jedoch als reine Vorsichtsmaßnahme. Die erhöhte Präsenz soll bis auf Weiteres fortgesetzt werden, sagte ein Polizeisprecher.