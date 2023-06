Hochrangige Vertreter aus 78 Ländern und internationalen Organisationen feiern mit dem türkischen Präsidenten Erdogan dessen Vereidigung. Auf der Gästeliste steht offensichtlich auch ein in Deutschland weniger gern gesehener Gast.

Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder und seine Frau Soyeon Schröder-Kim haben offenbar an der Feier zur Vereidigung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan teilgenommen. "Herzliche Grüße aus Ankara", schrieb Schröder-Kim am Wochenende bei Instagram. Zum ersten Mal feierte sie demnach ihren Geburtstag in der Türkei - aus "besonderem Anlass". Auf dem Foto des Eintrags ist sie mit ihrem Mann anscheinend im türkischen Präsidentenpalast zu sehen.

Erdogan wurde am Samstag für eine weitere fünfjährige Amtszeit vereidigt. Vor den 600 Parlamentsabgeordneten in Ankara schwor er, "seine Pflicht unparteiisch zu erfüllen". Der 69-Jährige hatte sich am Sonntag vor einer Woche in der Stichwahl mit 52 Prozent der Stimmen gegen den sozialdemokratischen Oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglu durchgesetzt.

"Ich schwöre, als Präsident all meine Kraft einzusetzen, um die Existenz und Unabhängigkeit des Staates zu schützen", sagte der Präsident in der live vom türkischen Fernsehen übertragenen Zeremonie. Zu der anschließenden Feier im Präsidentenpalast waren hochrangige Vertreter aus 78 Ländern und internationalen Organisationen eingeladen, darunter NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der venezolanische Präsident Nicolas Maduro und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban.

Andere Party hatte drastische Folgen

Der islamisch-konservative Erdogan lenkt seit 20 Jahren die Geschicke des Landes: seit 2003 als Ministerpräsident, ab 2014 als Präsident. Erdogan hat über die Jahre hinweg zunehmend autoritär regiert, Kritiker werfen ihm die Unterdrückung der Opposition vor.

Ihre Teilnahme am Empfang der russischen Botschaft in Berlin zum Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland hatte für Schröder-Kim ein berufliches Nachspiel gehabt - die nordrhein-westfälische Handelsagentur NRW.Global Business trennte sich vor wenigen Wochen von ihr.