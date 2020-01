Nicht nur der Iran, auch schiitische Milizen im Irak hatten den USA Rache geschworen am Tod von Soleimani (Archivbild).

Erneut schlagen auf einem Militärstützpunkt im Irak Geschosse sein. Die Luftwaffenbasis soll auch von US-Truppen genutzt worden sein. Wer hinter dem Angriff steckt, ist bisher unklar. Mehrere irakische Soldaten werden dabei verletzt.

Auf der von US-Truppen genutzten Luftwaffenbasis Al-Balad im Irak sind neun Mörsergranaten eingeschlagen. Dabei seien drei irakische Soldaten verletzt worden, die das Eingangstor der Basis bewacht hätten, teilte die Polizei in der Provinz Salah al-Din mit. Die Geschütze hätten das Rollfeld sowie den Eingangsbereich getroffen. Wer hinter dem Angriff steckt, ist bisher unklar.

Irakische Militärkreise sprachen von acht Katjuscha-Raketen, die eingeschlagen seien. Bei dem Angriff seien vier irakische Soldaten verletzt worden, sagten Militärvertreter der Nachrichtenagentur AFP. Demnach haben die meisten US-Soldaten den Stützpunkt bereits wegen des sich zuspitzenden Konflikts zwischen den USA und dem Iran verlassen.

Der Militärstützpunkt Al-Balad liegt weniger als hundert Kilometer nördlich von Bagdad. Dort sind unter anderem F-16-Kampfflugzeuge stationiert, die der Irak von den USA gekauft hat. Auf dem Stützpunkt waren zuletzt auch ein kleines Kontingent der US-Luftwaffe und Mitarbeiter von US-Firmen stationiert. 90 Prozent der US-Soldaten und der Angestellten der US-Unternehmen Sallyport und Lockheed Martin seien bereits nach Tadschi und Erbil verlegt worden, sagte ein irakischer Militärvertreter AFP. Derzeit seien in Al-Balad nur noch 15 US-Soldaten und ein Flugzeug stationiert.

In den vergangenen Wochen waren im Irak mehrfach Raketen in der Nähe von Stützpunkten eingeschlagen, an denen US-Truppen stationiert sind. Davon war auch Balad getroffen. Der Verdacht richtet sich meistens gegen schiitische Milizen, die mit dem Nachbarland Iran verbündet sind. Sie wollen wie der Iran den Abzug der US-Truppen aus dem Land erreichen.

Raketen aufs Regierungsviertel

Auch im Stadtzentrum von Bagdad schlugen zuletzt mehrfach Raketen ein. Einige davon landeten in oder nahe dem Regierungsviertel, in dem unter anderem die US-Botschaft liegt. Berichte über Verletzte gab es dabei nicht.

Die Lage im Irak ist seit der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani durch einen US-Luftangriff und einen Vergeltungsschlag des Iran gegen amerikanisch genutzte Militärstützpunkte sehr angespannt. Schiitische Milizen haben Vergeltung angekündigt für die Tötung Soleimanis und eines hohen irakischen Milizenführers, der bei dem US-Angriff ebenfalls ums Leben kam.

Der iranische Vergeltungsschlag in der Nacht auf Mittwoch hatte nach Angaben des Kommandeurs der Revolutionsgarden nicht zum Ziel, US-Soldaten zu töten. "Unser Ziel war nicht, feindliche Soldaten zu töten", sagte General Hossein Salami laut einem Bericht des iranischen Staatsfernsehens im Parlament. Der Iran habe mit den Angriffen zeigen wollen, "dass wir jeden Standort treffen können".