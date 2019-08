Vor der Sommerpause will die Große Koalition noch über den Fahrplan der Klimapolitik diskutieren. In Greta Thunberg scheint Umweltministerin Svenja Schulze den Antrieb zu sehen, der nötig ist, um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen.

Umweltministerin Svenja Schulze sieht im Engagement der 16-jährigen schwedischen Klima-Aktivistin Greta Thunberg große Unterstützung für die Klimapolitik der Bundesregierung. Sie wünsche Thunberg bei ihrer Segelreise über den Atlantik zum UN-Klimagipfel viel Erfolg, sagte Schulze beim Tag der offenen Tür der Bundespressekonferenz in Berlin. Thunbergs Engagement sei bewundernswert und "sehr guter Rückenwind für all das, was wir in der Regierung tun müssen".

Die Bundespressekonferenz ist der Zusammenschluss der Hauptstadt-Journalisten in Berlin. Thunberg war am Mittwoch vom südenglischen Plymouth aus auf einem Profi-Rennsegelboot zu ihrem angekündigten Transatlantik-Törn aufgebrochen. Sie vermeidet Flugreisen, weil dabei viele klimaschädliche Treibhausgase freigesetzt werden. Über den Atlantik reist die Aktivistin, um unter anderem am UN-Klimagipfel in New York im September sowie an der alljährlichen Weltklimakonferenz in Chile im Dezember teilzunehmen.

Der schwarz-rote Koalitionsausschuss will sich an diesem Sonntag bei seinem ersten Treffen nach der Sommerpause auch mit dem weiteren Fahrplan bis zur entscheidenden Sitzung des Klimakabinetts am 20. September befassen. Schulze sagte, an diesem Termin könnten die Menschen von der Regierung deren komplettes Programm zum Klimaschutz etwa in den Bereichen Verkehr, Gebäude oder Landwirtschaft mit Vorhaben und Förderprogrammen erwarten. Anschließend müsse dieses dann Schritt für Schritt im Gesetzgebungsverfahren vom Bundestag und Bundesrat umgesetzt werden.