Benjamin Konietzny, Jahrgang 1984, geboren und aufgewachsen im Ruhrgebiet, hat in Münster Politik und Geschichte studiert - währenddessen für verschiedene Tageszeitungen in NRW berichtet und ein Volontariat bei den "Ruhr Nachrichten" absolviert. Kam 2014 in die Nachrichtenredaktion von n-tv.de und ist seit 2018 Parlamentsreporter.