Die Grünen geben grünes Licht für Verhandlungen zur Bildung einer Ampel-Koalition. Beim kleinen Parteitag in Berlin sprechen sich die Delegierten für den nächsten Schritt auf dem Weg zur Bildung einer Regierung aus.

Die Grünen haben der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP zugestimmt. Beim kleinen Parteitag in Berlin wurde der entsprechende Vorschlag des Parteivorstands um Annalena Baerbock und Robert Habeck mit großer Mehrheit angenommen. Nachdem der SPD-Vorstand den Weg hierzu schon am Freitag freigemacht hatte, will die FDP-Führung ihre Gremien am Montag entscheiden lassen.