Am frühen Morgen ertönen in mehreren Teilen Israels die Sirenen. Mit einem massiven Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen startet die Hamas nach eigenen Angaben eine "Militäroperation" gegen Israel. Mehrere palästinensische Kämpfer dringen auf israelisches Gebiet ein.

Begleitet von massiven Raketenangriffen aus dem Gazastreifen sind nach Angaben der israelischen Armee mehrere bewaffnete Palästinenser auf israelisches Gebiet eingedrungen. Das Militär rief die Einwohner der Grenzorte am Rande des Küstenstreifens dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben. Augenzeugen berichteten von Schusswechseln auf der Straße.

Unklar war, wie die Angreifer aus dem Gazastreifen die streng geschützte Grenze überwinden konnten. In sozialen Medien kreiste unter anderem ein Video, das einen Drachenflieger zeigte. Dies konnte allerdings zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Die Hamas, die den Gazastreifen beherrscht, erklärte kurz darauf, eine "Militäroperation" gegen Israel begonnen zu haben. Hamas habe beschlossen, israelischen "Verbrechen" ein Ende zu setzen, sagte der Hamas-Militärchef Mohammed Deif in einer Botschaft.

Netanjahu beruft Krisensitzung ein

Vorangegangen waren massive Raketenangriffe in den frühen Morgenstunden. In verschiedenen Städten des Landes heulten die Warnsirenen, wie die Armee mitteilte. Auch in Tel Aviv war Raketenalarm zu hören, dort soll ein Haus getroffen worden sein. Das Militär rief die Einwohner der südlichen und zentralen Landesteile auf, in geschützten Bereichen zu bleiben.

Nach ersten Erkenntnissen wurde bei den Angriffen eine Frau getötet, 15 weitere Menschen wurden verletzt. Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, eine etwa 60 Jahre alte Frau sei bei einem direkten Treffer nahe Gedera tödlich verletzt worden. Zwei Menschen hätten bei den Angriffen aus Gaza schwere Verletzungen erlitten. Laut Rettungsdienst wurden weitere Menschen im Süden und in der Küstenebene in Krankenhäuser gebracht.

Israel feiert gerade das jüdische Fest Simchat Tora (Freude der Tora). Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will im Verlauf des Tages Sicherheitsberatungen mit Vertretern des Verteidigungsministeriums und der Armee abhalten. Verteidigungsminister Joav Galant genehmigte bereits die Mobilisierung von Reservisten. Eine Sprecherin teilte mit, dies solle "entsprechend des Bedarfs der israelischen Armee" geschehen. Als Reaktion auf die Raketenangriffe beschoss die israelische Luftwaffe Ziele im Gazastreifen, wie ein israelischer Armeesprecher bestätigte.