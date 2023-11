Am dritten Tag in Folge übergibt die islamistische Hamas nach israelischen Armeeangaben eine weitere Gruppe von Geiseln. 14 Israelis sowie drei Ausländer seien den IKRK-Mitarbeitern übermittelt worden, teilt die israelische Armee mit. Diesmal wird auch eine Frau mit russischem Pass freigelassen.

Im Rahmen der Feuerpause im Gaza-Krieg hat die islamistische Hamas nach israelischen Armeeangaben eine weitere Gruppe von Geiseln dem Roten Kreuz übergeben. 14 Israelis sowie drei Ausländer seien den IKRK-Mitarbeitern übermittelt worden, teilte die israelische Armee mit. Bereits am Freitag und Samstag waren insgesamt 26 israelische Geiseln zusammen mit mehreren thailändischen Staatsbürgern freigekommen. Unter den an den Vortagen freigelassenen Israelis waren auch mehrere deutsche Doppelstaatler. Im Gegenzug sollten noch am Sonntag für jede freigelassene Geiseln jeweils drei palästinensische Häftlinge aus der israelischen Haft entlassen werden - ähnlich wie an den Vortagen.

Unter den nun übergebenen Geiseln ist wohl eine russische Staatsbürgerin. Die russische Staatsagentur TASS hatte unter Berufung auf einen Sprecher der Terrororganisation am Nachmittag gemeldet, eine Geisel sei an das Rote Kreuz übergeben worden. "Als Reaktion auf die Bemühungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin hat die Hamas eine Geisel freigelassen, die die russische Staatsbürgerschaft besitzt", zitiert die Agentur den Sprecher. Dem Bericht zufolge hatte die Hamas insgesamt zwei russische Frauen in ihrer Gewalt. Ob es sicht dabei um Doppelstaatlerinnen oder Touristinnen handelt, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Auch die USA hatten indes ihre Hoffnung auf eine erste Freilassung einer Geisel mit US-Staatsbürgerschaft geäußert. Die Biden-Administration ging vor der Übergabe davon aus, dass erstmals eine amerikanische Staatsbürgerin unter den Freigelassenen sein könnte. "Wir haben Grund zu der Annahme, dass es heute eine Freilassung geben wird", sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, im US-Fernsehen. Es gibt nach seinen Angaben drei Geiseln mit US-Pass, die in diese Kategorie fallen - zwei Frauen und ein kleines Kind. Die US-Regierung habe Grund zur Annahme, dass eine dieser US-Bürgerinnen heute freigelassen werde.