Ohne Wasserversorgung muss das kühle Nass an Ausgabestellen in Flaschen abgefüllt werden.

Nach dem Angriff der Hamas riegelt Israel den Gazastreifen ab. Davon ist auch die Strom- und Wasserversorgung betroffen. Zumindest im Süden des Küstengebiets dreht Israel den Hahn in Abstimmung mit den USA wieder auf.

Israel hat die Wasserversorgung im Süden des Gazastreifens wiederhergestellt. Die Entscheidung ist nach den Worten von Energieminister Israel Katz mit den USA abgestimmt. Darauf hätten sich der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und US-Präsident Joe Biden verständigt, teilte Katz mit. Dies stehe in Einklang mit Israels Politik, die Blockade des von der radikalen Hamas kontrollierten Territoriums zu verschärfen. Zuvor hatte bereits der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, in US-Medien erklärt, dass Israel "die Wasserleitung im südlichen Gazastreifen wieder aufgedreht" habe.

Israel hat den Gazastreifen nach dem Hamas-Angriff vor einer Woche abgeriegelt, die Blockade betrifft auch die Strom- und Wasserversorgung. Auch die Lieferung von Treibstoff und Lebensmitteln in den dicht besiedelten Küstenstreifen wurde gestoppt. Am Freitag rief die israelische Armee die Zivilisten im Norden des Gazastreifens zudem zur Flucht in den Süden auf.

Rund eine Million Vertriebene

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind in der ersten Woche des Kriegs zwischen Israel und der Hamas rund eine Million Menschen im Gazastreifen vertrieben worden. Die tatsächliche Zahl der Binnenvertriebenen liege wahrscheinlich noch höher, da zahlreiche Menschen in dem Küstengebiet weiterhin ihre Häuser verließen, sagte die Sprecherin des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA), Juliette Touma.

Die israelische Armee sicherte am Sonntag erneut zu, in einem Zeitraum von drei Stunden keine Angriffe auf eine Route aus dem Norden des Gazastreifens in den Süden zu verüben, damit sich die Einwohner des Palästinensergebietes in Sicherheit bringen können. Israel wirft der Hamas vor, die Flucht der Zivilisten zu blockieren, um sie als "menschliche Schutzschilde" zu missbrauchen.