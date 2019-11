Auf dem Papier hatte die Bundesregierung schon alles fertig: Weitere milliardenschwere Prämien für Elektro-Autos und eine längere Laufzeit des Programms. Auf dem "Autogipfel" im Kanzleramt stimmt VW nun zu, dass die Industrie die Hälfte der Mehrkosten übernimmt.

Bundesregierung und Autoindustrie haben sich bei einem Spitzentreffen auf eine milliardenschwere höhere Kaufprämie für Elektroautos verständigt. Beide Seiten übernehmen wie bisher jeweils zur Hälfte die Kosten, bestätigten Regierungskreise am späten Abend. Die Kaufprämie soll bis Ende 2025 verlängert werden. Das ging aus einer Regierungsvorlage für das Spitzentreffen hervor. Die vor mehr als drei Jahren eingeführte Prämie ist bisher bis Ende 2020 befristet. Die Verlängerung soll Unternehmen und Verbrauchern langfristig Planungssicherheit geben.

An dem Spitzentreffen nahmen neben Kanzlerin Angela Merkel mehrere Bundesminister und Ministerpräsidenten teil, dazu die Chefs des Autoverbandes VDA sowie von Autoherstellern, Zulieferern und Gewerkschaften. Knapp eine Woche nach seinem Sturz von einer Bühne in Dortmund nahm auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier teil. Zuvor hatte eine Ministeriumssprecherin auf die Frage, ob er nach seinem Sturz wieder vollkommen hergestellt sei, mitgeteilt: "Sollte er sein, ja." Altmaier war vergangenen Dienstag beim "Digitalgipfel" in Dortmund von der Bühne gestürzt.

Vorgesehen ist laut Regierungskreisen auch, die Prämie deutlich anzuheben. Für rein elektrische Autos unterhalb eines Listenpreises von 40.000 Euro soll der Zuschuss von bisher 4000 Euro auf 6000 Euro steigen. Für sogenannte Plug-In-Hybride soll es laut Vorlage künftig in dieser Preisklasse statt 3000 dann 4500 Euro geben. Für Autos mit einem Listenpreis über 40.000 Euro soll der Zuschuss für reine E-Autos künftig bei 5000 Euro liegen, für Plug-in-Hybride bei 4000 Euro. Bisher werden Elektroautos nur bis zu einem Netto-Listenpreises von 60.000 Euro gefördert. Diese Deckelung soll künftig entfallen.

Industrie signalisiert Zahlungsbereitschaft

Vor dem Treffen war strittig, ob die Industrie die Kosten weiter anteilig übernimmt. Der deutsche Marktführer Volkswagen signalisierte dann aber Bereitschaft, die höhere Kaufprämie für Elektroautos weiter zur Hälfte mitzufinanzieren, verlautete aus Teilnehmerkreisen des "Autogipfels". Zur bestehenden Kaufprämie hatten Bund und Industrie jeweils 600 Millionen Euro beigetragen.

Mit den höheren Kaufprämien soll der Verkauf von E-Fahrzeugen angekurbelt werden. Zwar steigen die Neuzulassungen, aber auf einem immer noch niedrigen Niveau. Die Autohersteller wollen in den kommenden Monaten und Jahren zahlreiche E-Autos auf den Markt bringen, auch im Massenmarkt. Auf dem "Autogipfel" ging es neben der Kaufprämie auch darum, den Aufbau eines flächendeckenden Netzes an Ladestationen für E-Autos zu beschleunigen. Dies gilt als zentrale Voraussetzung für den Erfolg der Elektromobilität.

Grüne sehen Merkel als "Kanzlerin der Autokonzerne"

Derweil bezeichneten die Grünen Kanzlerin Merkel als "Kanzlerin der Autokonzerne". Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler kritisierte, dass sich Merkel im laufenden Jahr bereits acht Mal mit Vertretern der Autoindustrie getroffen habe, aber nur einmal mit Umwelt- und Klimaverbänden. Er berief sich auf eine Regierungsantwort auf eine schriftliche Anfrage der Grünen.

Die Bundeskanzlerin pflege "im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung" sowohl Kontakte mit der deutschen Automobilindustrie wie auch mit Umweltverbänden, heißt es zwar in dem Schreiben von Kanzleramts-Staatsministerin Dorothee Bär. Aufgelistet werden dann aber unter Bezugnahme auf eine frühere Anfrage der Linksfraktion acht Treffen mit unterschiedlichen Vertretern deutscher Automobilkonzerne und deren Dachverband VDA.

Dagegen gab es der Liste zufolge nur eine Begegnung am 28. August mit Antje von Broock vom Umweltverband BUND als Vertreterin der Klima-Allianz Deutschland. Allerdings weist die CSU-Politikerin Bär darauf hin, diese Liste könnte möglicherweise unvollständig sein, da es keine umfassende Dokumentation solcher Treffen gebe.

"Kein Wunder, dass die Bundesregierung beim Klimaschutz so krass versagt", sagte dazu Kindler. Bei Merkel seien "die Türen für die Autobosse immer offen, während die Umweltschützer mit einem Anstandstreffen abgespeist werden". Die Folge sei, dass die Klimazerstörung weitergehe "und die Automobilindustrie kann wie beim Dieselskandal lügen und betrügen, ohne dass es Konsequenzen hat". Gesundheit der Menschen und Klimaschutz blieben dabei auf der Strecke.