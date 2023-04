Ein Video, das Wladimir Putin bei seiner Rede vor den neuen Botschaftern in Moskau zeigt, geht derzeit in den sozialen Netzwerken viral. Darin versucht der Kremlchef seine Ansprache würdevoll zu beenden, was ihm aber nicht gelingen will.

Bei der Zeremonie der Amtseinführung neuer Botschafter der EU und USA in Moskau ist es zu einer für Wladimir Putin unangenehmen Pause gekommen. "Danke für Ihre Aufmerksamkeit", beendete Putin seine Rede, in der er zuvor gegen die westlichen Länder ausgeteilt hatte. Als darauf kein Applaus folgte, schaute der Kremlchef verlegen zur Seite und sagte "Das war's".

Doch keiner der 17 Botschafter, die mehrere Meter von Putin entfernt standen, bewegte sich von der Stelle. "Damit müssen wir unsere Zeremonie leider beenden …", stotterte Putin, "da die Covid-Beschränkungen noch immer in Kraft sind", sagte der Kremlchef. "Wir werden nicht von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen können, aber ich bin mir sicher, dass wir diese Gelegenheit in Zukunft noch oft haben werden. Alles Gute. Danke Ihnen", sagte Putin. Als auch darauf kein Applaus folgte, verließ er schließlich den Saal. Im Gehen wünschte er den Diplomaten noch einmal "alles Gute" und dann auf Englisch: "all the best".

Auf Twitter wurde das Video hundertfach gepostet und kommentiert. Die Zeremonie war im Allgemeinen bereits skurril, da Putin keinem der neuen Botschafter zur Begrüßung die Hand schüttelte und stattdessen mit mehreren Metern Abstand am anderen Ende des Raumes eine Rede hielt. Die Distanz begründete er mit geltenden Hygieneregeln durch die Corona-Pandemie. Dabei hatte er davor anderen Staatsgästen die Hände geschüttelt und war ihnen sehr nahegekommen.

In seiner Rede machte er vor allem der EU und den USA schwere Vorwürfe. Die Beziehung zwischen den USA und Russland stecke derzeit in einer "tiefen Krise", so der Kremlchef vor der neuen US-Botschafterin in Moskau ist Lynne Tracy, die Putins Ausführungen mit starrem Blick folgte. Auch gegen die EU teilte Russlands Präsident kräftig aus. Sie habe eine Konfrontation mit Russland inszeniert, sagte er in Moskau vor dem neuen EU-Botschafter Roland Galharague aus Frankreich.