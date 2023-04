Seit sieben Jahren besteht diplomatische Eiszeit. Doch nach einem von China orchestrierten Treffen beider Außenminister nähern sich der Iran und Saudi-Arabien wieder langsam einander an. Bald könnte es zu einem Besuch auf höchster Ebene kommen.

Der Iran hat Saudi-Arabiens König Salman nach der jüngst eingeleiteten Annäherung der beiden Erzrivalen zu einem Staatsbesuch eingeladen. Dies teilte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran mit. Präsident Ebrahim Raisi revanchiere sich damit für eine Einladung, die er nach Saudi-Arabien erhalten habe. Zu einem konkreten Termin wurden bislang keine Angaben gemacht.

Nach siebenjähriger Unterbrechung intensivieren Iran und Saudi-Arabien wieder ihre bilateralen Beziehungen. Nach einem Treffen der Außenminister beider Länder in China, das die Annäherung vermittelt hatte, wollen die Regionalmächte in einem nächsten Schritt nun wieder ihre Botschaften in den jeweils anderen Ländern eröffnen. In einem Interview mit der Staatsagentur IRNA sagte Aliresa Enajati, Generaldirektor im Außenministerium für die Golfregion, eine Wiedereröffnung sei bis zum 9. Mai dieses Jahres geplant.

Die Länder sind eigentlich regionale Rivalen. Hintergrund sind religiöse, politische und militärische Spannungen. Iran versteht sich als Schutzmacht der Schiiten, Saudi-Arabien beansprucht diese Rolle für Sunniten. Iran und Saudi-Arabien unterstützen unterschiedliche Seiten in Konflikten, die die Region seit Jahren belasten, allen voran die Bürgerkriege im Jemen und Syrien. Auch hat Saudi-Arabien, das mittlerweile auch diplomatischen Beziehungen zu Israel pflegt, den Iran wegen dessen Atomprogramm stets scharf kritisiert.

Teheran und Riad hatten ihre Beziehungen im Jahr 2016 abgebrochen, nachdem Demonstranten im Iran diplomatische Vertretungen Saudi-Arabiens angegriffen hatten. Auslöser der Angriffe war die Hinrichtung des bekannten schiitischen Geistlichen Nimr al-Nimr in Saudi-Arabien.