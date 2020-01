In Teheran liegen die Nerven blank. Bei Protesten gegen die Staatsführung führen Sicherheitskräfte einen hochrangigen Diplomaten ab. Botschafter Macaire, der wichtigste Vertreter Londons im Iran, soll Demonstranten zu "radikalen Aktionen" veranlasst haben.

Der britische Botschafter im Iran ist der Nachrichtenagentur Tasnim zufolge am Rande der Protestkundgebungen in Teheran festgenommen worden. Der Diplomat sei erst nach einigen Stunden wieder freigekommen, hieß es.

Kein Mann unüberlegter Entscheidungen: Top-Diplomat Rob Macaire. (Foto: British Embassy Tehran, gov.uk)

Botschafter Rob Macaire habe am Samstagabend an einer Demonstration vor der Amir Kabir Universität teilgenommen, berichteten iranische Medien. An der technischen Hochschule im Zentrum der iranischen Hauptstadt war es zuvor zu einer größeren Protestkundgebung im Zusammenhang mit dem Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs durch den Iran gekommen. Macaire soll nach Darstellung der Behörden Demonstranten provoziert haben, "radikale Aktionen" durchzuführen.

Macaire sei nach "einigen Stunden" wieder freigelassen worden, müsse aber damit rechnen, noch im Lauf des Sonntags ins iranische Außenministerium einbestellt zu werden, zitierte Tasnim unter Berufung auf informierte Quellen. Eine offizielle Bestätigung des Außenministeriums lag zunächst nicht vor.

Der Iran hatte den versehentlichen Abschuss von Flug PS752 am Samstag eingeräumt. In den Tagen zuvor hatten offizielle Stellen im Iran noch von einem technischen Defekt der Maschine gesprochen. Die gesamte iranische Führung drückte ihr Bedauern über den Vorfall aus. Gegen die Verantwortlichen sollen juristische Schritte eingeleitet werden.

Die Maschine war am frühen Mittwochmorgen auf dem Flug von Teheran nach Kiew kurz nach dem Start abgestürzt. Keiner der 176 Menschen an Bord überlebte die Katastrophe. Unter den Todesopfern befinden sich laut Passagierliste auch drei Staatsangehörige Großbritanniens.

Kanada schickt eigene Ermittler

Bei dem Abschuss der ukrainischen Boeing 737-800 kamen auch 57 Menschen mit kanadischem Pass ums Leben. Kanadas Premierminister Justin Trudeau richtete vor diesem Hintergrund scharfe Worte an den Iran: Er sei "empört und wütend" und verlange Antworten. "Kanada und die Welt haben noch viele Fragen", sagte Trudeau vor Reportern in Ottawa.

In einem Telefonat mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani forderte Trudeau eine internationale Untersuchung des Vorfalls und finanzielle Entschädigungen für die Angehörigen der Opfer, wie mehrere kanadische Medien berichteten. Kanada besteht darauf, selbst an den Untersuchungen teilzunehmen. Doch das erweist sich als schwierig: Ottawa hatte die diplomatischen Beziehungen zum Iran im Jahr 2012 abgebrochen und seine Botschaft geschlossen. Ermittler seien aber bereits auf dem Weg in das Land, sagte Trudeau.