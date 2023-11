Bei einer Operation in der bergigen Grenzregion zwischen Iran und Afghanistan werden laut Medienberichten drei Mossad-Agenten festgenommen. Der iranische Geheimdienst arbeitet dabei demnach mit den Taliban zusammen.

Der Iran und die in Afghanistan regierenden Taliban haben laut Berichten von Staatsmedien drei mutmaßliche Mossad-Agenten festgenommen. Irans staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete auf Telegram, dass die angeblichen Agenten in einer Geheimdienstoperation in der bergigen Grenzregion der Nachbarländer aufgespürt worden sein. Es ist das erste Mal, dass über eine derartige Zusammenarbeit berichtet wird. Von den Taliban gab es zunächst keine Bestätigung für die Operation.

Immer wieder gibt es Berichte iranischer Staatsmedien über Festnahmen angeblicher Agenten und Operationen gegen den israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad. Unabhängig überprüfen lassen sich die Informationen nicht. Israel gilt seit der Islamischen Revolution von 1979 als Erzfeind der Islamischen Republik. Laut Irna wird den mutmaßlichen Agenten vorgeworfen, Drohnenangriffe auf Ziele im Iran geplant zu haben. Die Beschuldigten sollen die iranische Staatsbürgerschaft haben und in Kürze zum Verhör in den Iran ausgeliefert werden.

Die Taliban sind seit mehr als zwei Jahren wieder an der Macht in Afghanistan. Bisher hat kein Staat die Regierung der Islamisten offiziell anerkannt, auch nicht der Iran. Die Nachbarländer teilen sich eine mehr als 900 Kilometer lange Grenze und hatten zuletzt über mögliche Kooperationen beraten, etwa im Bereich des Handels.

In der zurückliegenden Woche hatte der frühere Mossad-Chef Yossi Cohen der "Jerusalem Post" gesagt, dass alle an dem Großangriff gegen Israel beteiligten Iraner ausfindig gemacht werden müssten. "Ich denke, wir müssen jeden einzelnen Iraner aus dem Geheimdienstministerium, aus der Armee, aus dem Korps der Islamischen Revolutionsgarde finden, dessen schmutzige Hände direkt und indirekt an der Operation [am 7. Oktober] beteiligt waren, und sie verfolgen", sagte Cohen. In seiner Amtszeit von 2016 bis 2021 hatte Israel mehrere Interventionen im Iran durchgeführt, darunter den Diebstahl der Atomarchive.