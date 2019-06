Iran will gegen USA vor Gericht ziehen

Nach Drohnenabschuss Iran will gegen USA vor Gericht ziehen

Der Zwischenfall mit einer US-Aufklärungsdrohne wird nun wohl auch ein internationales Gericht beschäftigen. Der Iran kündigt wegen Verletzung seines Luftraums juristische Schritte gegen die USA an. Derweil versucht Großbritannien, die Situation um den Iran zu entschärfen.

Der Iran will wegen der angeblichen Verletzung seines Luftraumes durch eine US-Drohne jetzt auch juristisch gegen die USA vorgehen. Das kündigte die Vizepräsidentin und Leiterin der Rechtsabteilung im Präsidialamt, Lejla Dschonejdi, an.

"Eine Spionagedrohne in den iranischen Luftraum zu schicken, ist ein klarer Verstoß Washingtons gegen internationales Recht, und daher erwägen wir auch, rechtliche Schritte gegen die USA einzuleiten." Dennoch sollten alle Seiten versuchen, eine Eskalation der Krise oder gar einen Krieg zu vermeiden, sagte die Vizepräsidentin nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim.

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran hatte sich am Donnerstag gefährlich zugespitzt, nachdem der Iran eine US-Aufklärungsdrohne abgeschossen hatte. Der Iran gibt an, dass die Drohne den eigenen Luftraum verletzt habe. Laut US-Regierung flog die Drohne in internationalem Luftraum.

Die iranische Führung will den Vereinten Nationen "unwiderlegbare Beweise" für eine Verletzung seines Luftraums vorlegen. Außenminister Mohamed Dschawad Sarif hat bereits auf Twitter Koordinaten veröffentlicht, die belegen sollen, dass die US-Drohne vor ihrem Abschuss durch iranische Revolutionsgarden in iranischem Luftraum geflogen sei.

Britischer Deeskalationsversuch

Inmitten der verschärften amerikanisch-iranischen Spannungen ist der britische Staatssekretär Andrew Murrison zu Gesprächen nach Teheran gereist. Nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens traf Murrison mit dem iranischen Ex-Außenminister Kamal Charrasi zusammen, der den beim Außenministerium angesiedelten Strategischen Rat für internationale Beziehungen leitet. Die beiden Politiker berieten demnach über bilaterale Beziehungen, die politische Lage in der Region und über das Atomabkommen aus dem Jahr 2015.

Nach Angaben der britischen Regierung soll der für den Nahen Osten zuständige Staatssekretär auch von Vize-Außenminister Abbas Araghschi empfangen werden. Die britische Regierung hatte Murrisons Besuch am Samstag angekündigt, um eine "dringende Deeskalation" im Konflikt zwischen Teheran und Washington anzumahnen.