Die Bodenoffensive der israelischen Armee erreicht Gaza-Stadt. Ein Militärsprecher verkündet, dass die Soldaten die Stadt umzingelt hätten und sich in direkten Kämpfen mit Hamas-Terroristen befinden. Zum Einsatz kamen erneut auch Flugzeuge und ein Raketenboot.

Die israelische Armee hat eigenen Angaben nach die Stadt Gaza umstellt. "Unsere Soldaten haben die Umzingelung der Stadt Gaza, des Zentrums der Terrororganisation Hamas, abgeschlossen", sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Abend. Die Soldaten würden dort Posten der islamistischen Hamas angreifen und Terroristen in direkten Kämpfen "eliminieren". 130 Kämpfer seien allein am heutigen Donnerstag außer Gefecht gesetzt worden. Ob diese getötet wurden, war zunächst unklar. Gaza ist die größte Stadt in dem abgeriegelten Küstenstreifen. Die Umzingelung erfolgte rund eine Woche nach Beginn des israelischen Bodeneinsatzes im Gazastreifen.

Bei ihren Einsätzen hätten die Streitkräfte auch Militäranlagen und Infrastruktur der Hamas sowie viele Waffen zerstört. Flugzeuge hätten die Angriffe flankiert und militärische Kommando- und Kontrollzentren hochrangiger Hamas-Mitglieder angegriffen. Die "terroristische Infrastruktur" sei gezielt in zivilen Gebieten angesiedelt worden, hieß es weiter. Ein Raketenboot der Marine habe außerdem mit Sprengstoff versehene Gebäude und Beobachtungsposten der Hamas getroffen. Israels Luftwaffe und Marine hätten weiter Ziele der Marine der islamistischen Organisation attackiert.

Die Hamas hat ihre Infrastruktur vor allem in einem weitläufigen Tunnelsystem organisiert, das das israelische Militär besonders im Visier hat. Kämpfer der Hamas und des Islamischen Dschihads kamen nach Berichten von Augenzeugen immer wieder aus Tunneln ans Tageslicht, um israelische Truppen unter Beschuss zu nehmen. Anschließend verschwanden sie wieder unter der Erde, wie auch auf Videomaterial der beiden extremistischen Gruppen zu sehen ist. Unabhängig überprüfen lassen sich die Informationen nicht. Die Guerilla-Taktik der Extremisten ist nach Einschätzung von Experten aber das einzige Mittel, um der militärisch weit überlegenen israelischen Armee etwas entgegensetzen zu können.

Am vergangenen Wochenende hatte das Militär eine neue Phase im Krieg gegen die Hamas eingeläutet. Die israelischen Truppen weiteten ihre Einsätze am Boden aus. Die genauen Standorte der Truppen sind nicht bekannt. Israels Armee hatte die Menschen, die sich noch im nördlichen Gazastreifen und in der Stadt Gaza befinden, mehrfach zur Flucht in den Süden aufgerufen. "Wir befinden uns auf dem Höhepunkt der Schlacht", hatte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Nachmittag von seinem Büro erklären lassen. "Wir haben beeindruckende Erfolge erzielt und sind über die Außenbezirke von Gaza-Stadt hinausgekommen. Wir sind auf dem Vormarsch."

Die Hamas hatte am 7. Oktober einen großangelegten Angriff auf Israel begonnen, bei dem nach israelischen Angaben rund 1400 Menschen getötet wurden, darunter überwiegend Zivilisten. Mehr als 240 Menschen wurden zudem von Hamas-Kämpfern verschleppt. Durch Israels Gegenangriffe im Gazastreifen wurden nach nicht unabhängig überprüfbaren Angaben der Hamas bisher mehr als 9000 Menschen getötet.