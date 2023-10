Das israelische Militär macht eine militante Palästinenserorganisation im Gazastreifen für den verheerenden Einschlag einer Rakete in ein Krankenhaus verantwortlich. Derweil rufen die Vereinigten Arabischen Emirate und Russland den Weltsicherheitsrat an.

Das israelische Militär weist die Verantwortung für den Beschuss eines Krankenhauses im Gazastreifen zurück. Ein Sprecher der Streitkräfte sagte, nach Angaben des militärischen Geheimdienstes sei die Klinik durch einen fehlgeschlagenen Angriff der palästinensischen Extremisten-Gruppe Islamischer Dschihad getroffen worden. Nach Angaben des Zivilschutzes sind bei dem Beschuss der Klinik 200 bis 300 Menschen getötet worden.

Eine erste Auswertung deute darauf hin, dass das Krankenhaus zu dem Zeitpunkt getroffen worden sei, als "Terroristen in Gaza" eine große Anzahl von Raketen abgefeuert hätten. "Informationen aus verschiedenen Quellen, die uns vorliegen, deuten darauf hin, dass der Islamische Dschihad für den fehlgeschlagenen Raketenabschuss verantwortlich ist, der das Krankenhaus in Gaza getroffen hat."

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wies die Verantwortung ebenfalls von sich, er sagte: "Die ganze Welt sollte es wissen: Es waren barbarische Terroristen in Gaza, die das Krankenhaus in Gaza angegriffen haben." Es sei nicht das israelische Militär gewesen. "Diejenigen, die unsere Kinder brutal ermordet haben, ermorden auch ihre eigenen Kinder", teilte er weiter mit. Zuvor hatte das der radikalislamischen Hamas unterstellte Gesundheitsministerium im Gazastreifen mitgeteilt, dass es sich um einen israelischen Luftangriff auf die Klinik gehandelt habe.

Israels Präsident Izchak Herzog kritisierte am späteren Abend die Berichterstattung mancher Medien: "Schande über die Medien, die die Lügen der Hamas und des Islamischen Dschihad schlucken und eine Blutverleumdung des 21. Jahrhunderts rund um den Globus verbreiten", schimpfte er bei X.

Der Weltsicherheitsrat soll sich am Mittwoch mit dem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen beschäftigen. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Russland beantragten eine Dringlichkeitssitzung des mächtigsten UN-Gremiums für Mittwoch, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen erfuhr.

Brasilien, das dem Gremium momentan vorsitzt, bestätigte zudem, dass der Rat in der Sitzung ab 10 Uhr New Yorker Zeit (16 Uhr) über einen vorliegenden Entwurf für eine Nahostresolution abstimmen soll. Der Text auf Initiative Brasiliens verlangt neben dem Zugang für humanitäre Hilfe im Gazastreifen unter anderem, dass Israel - ohne das Land direkt zu nennen - seine Aufforderung zur Evakuierung der Zivilbevölkerung aus dem nördlichen Teil der Region rückgängig macht. Alle Konfliktparteien müssten sich zudem an internationales Recht halten.