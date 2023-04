Vor dem Raketenbeschuss war es am Tempelberg in Jerusalem zu Zusammenstößen zwischen israelischen Polizisten und Palästinensern gekommen.

Die angespannte Lage an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon verschärft sich. Israelischen Angaben zufolge werden Raketen aus dem Libanon abgefeuert - ein Geschoss kann durch das Militär abgefangen werden. Israel hat laut Berichten bereits zum Gegenangriff angesetzt.

Israel ist mit Raketen aus dem Libanon angegriffen worden. Eine Rakete sei erfolgreich abgefangen worden, teilte das israelische Militär mit. Örtlichen Medienberichten zufolge wurde eine zweite Rakete aus dem Süden des Libanon auf Ziele in Israel abgefeuert. In mehreren Orten in Nordisrael sei Luftalarm ausgelöst worden, erklärte das Militär. Premierminister Benjamin Netanjahu hat nach dem Angriff eine Sicherheitssitzung einberufen.

Libanesischen Angaben zufolge reagierte Israel mit Gegenangriffen auf den Raketenbeschuss. Die israelische Armee habe "mehrere Granaten von ihren Stellungen an der Grenze" auf den Südlibanon abgefeuert, teilte die libanesische Nachrichtenagentur ANI mit.

Zuvor war es am Tempelberg in Jerusalem zu Zusammenstößen zwischen israelischen Polizisten und Palästinensern gekommen. Die Polizisten versuchten Augenzeugen zufolge, Palästinenser aus der Al-Aksa-Moschee zu holen, dabei seien Blendgranaten und Gummigeschosse eingesetzt worden. Die israelische Polizei sah sich nach eigener Darstellung zu dem Vorgehen gezwungen, nachdem sich auf dem Gelände "maskierte Aufwiegler" verschanzt hätten. Mehr als 350 Menschen seien festgenommen und weggebracht worden.

Hisbollah erklären Unterstützung bei "Maßnahmen gegen Israel"

Rettungskräften zufolge wurden zahlreiche Menschen verletzt, darunter auch israelische Sicherheitskräfte. Der Rote Halbmond warf den Israelis vor, sie hätten Sanitäter daran gehindert, die Moschee zu erreichen. Nach den gewaltsamen Zusammenstößen waren schon am Mittwoch auch aus dem Gazastreifen Raketen auf Israel abgefeuert worden, woraufhin Israel mit eigenen Angriffen reagierte.

Nach den Zusammenstößen erklärte die Hisbollah im Libanon, palästinensischen Gruppen bei "Maßnahmen gegen Israel" ihre uneingeschränkte Unterstützung zuzusichern. Die Hisbollah verurteile "nachdrücklich den Angriff" auf die Al-Aksa-Moschee und bekunde ihre "volle Solidarität mit dem palästinensischen Volk und den Widerstandsgruppen", erklärte die pro-iranische Miliz. Sie verspreche, ihnen "bei allen Maßnahmen" zum Schutz der Gläubigen "zur Seite zu stehen".

Der Tempelberg in Jerusalem ist für Muslime und Juden eine heilige Stätte. In den vergangenen Jahren haben sich die Spannungen dort verschärft. In diesem Jahr kommt erschwerend hinzu, dass zeitlich der muslimische Fastenmonat Ramadan mit dem jüdischen Pessachfest und dem christlichen Osterfest zusammenfallen und dadurch mehr Menschen aller Religionsgruppen das Gelände aufsuchen.

Israel und der Libanon befinden sich offiziell im Kriegszustand. An der Grenze der beiden Staaten kommt es immer wieder zu Spannungen. Zu Raketenangriffen auf Israel bekannte sich in der Vergangenheit oftmals die Hisbollah.