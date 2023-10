Obwohl Saudi-Arabien und Israel in politischen Fragen auf unterschiedlichen Seiten stehen, nähern sich die beiden Länder derzeit an. Nun reist der israelische Kommunikationsminister mit einer Delegation in den Golfstaat. Es ist der zweite Besuch überhaupt.

Der israelische Kommunikationsminister Schlomo Karhi ist zu einem Besuch nach Saudi-Arabien gereist. Sein Sprecher bestätigte, Karhi sei am Vorabend in dem Königreich angekommen. Der Minister von der rechtskonservativen Regierungspartei Likud werde dort am außerordentlichen Kongress des Weltpostvereins teilnehmen, berichteten israelische Medien.

Gemeinsam mit einer 14-köpfigen Delegation reiste der israelische Kommunikationsminister nach Riad. Kurz nach der Ankunft verschickte der Kommunikationsminister sowohl über Instagram als auch über X (vormals Twitter) einen Videogruß.

Neben seinem Parteikollegen David Bitan verkündete Karhi, das Laubhüttenfest Sukkot in Saudi-Arabien zu feiern, wie die Times of Israel berichtet. Am Morgen darauf postete der israelische Kommunikationsminister dann erneut ein Video auf X, das ihn und die Delegierten beim Gebet zeigt. Die Reise ist erst der zweite offizielle Besuch eines israelischen Ministers in Saudi-Arabien überhaupt.

Im vergangenen Monat hatte erstmals ein israelischer Minister anlässlich einer UN-Veranstaltung den Golfstaat besucht. Ein historischer Moment für Saudi-Arabien und Israel. "Wir sind glücklich hier zu sein - es ist ein guter erster Schritt", sagte ein israelischer Vertreter am Rande der Jahreskonferenz des UNESCO-Welterbekomitees im September in Riad. Die fünfköpfige Delegation reiste nach Angaben des israelischen Vertreters, der nicht namentlich genannt werden wollte, über Dubai, weil es keine direkten Flüge zwischen Israel und Saudi-Arabien gibt. Ihre Visa erhielten die Delegationsmitglieder über die UNESCO.

Offiziell hat Riad keine Beziehungen zu Israel, verdeckt arbeiten beide Länder aber in Sicherheitsfragen schon länger zusammen. Derzeit laufen Verhandlungen beider Länder unter US-Vermittlung über eine Normalisierung der Beziehung. Die USA sind Schutzmacht Israels und auch für Saudi-Arabien ein wichtiger Verbündeter. Bis vor rund zwei Jahren unterhielten nur zwei arabische Staaten - Ägypten und Jordanien - diplomatische Beziehungen zu Israel. Im September 2020 vereinbarte Israel dann unter US-Vermittlung die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Bahrain. Marokko und der Sudan kündigten solche Schritte danach ebenfalls an.

Der Arabische Liga umfasst 21 Mitgliedsstaaten sowie die Palästinenser. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hatte zuletzt in einem Interview mit dem US-Sender Fox News bestätigt, dass Saudi-Arabien und Israel auf dem Weg einer Normalisierung ihrer Beziehungen sind. "Wir kommen dem jeden Tag näher, es scheint zum ersten Mal etwas wirklich Ernsthaftes zu sein", sagte der Kronprinz. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einem möglichen Zeitrahmen von "einigen Monaten" für eine Einigung unter US-Vermittlung.