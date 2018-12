Mit dem Einmarsch seiner Truppen in die Kurdenmetropole Manbidsch will das syrische Regime Fakten schaffen. Nun könnte es allerdings zu militärischen Auseinandersetzung mit pro-türkischen Milizionären kommen. Russland unterstützt derweil das syrische Vorgehen.

Angesichts eines drohenden Angriffs der türkischen Armee auf die syrische Kurdenmetropole Manbidsch ist die syrische Armee in die Stadt eingerückt. Die bislang von den USA unterstützte Kurdenmiliz YPG hatte Präsident Baschar al-Assad zuvor aufgefordert, Manbidsch vor türkischen Truppen und Milizen zu schützen.

Kurz darauf erklärten von der Türkei unterstützte Rebellen, sie rückten zusammen mit türkischen Streitkräften auf Manbidsch vor, in "voller Bereitschaft, militärische Operationen zur Befreiung der Stadt zu starten". Damit drohte ein Aufeinandertreffen mit den Assad-Truppen.

Mit der YPG an der Spitze und mit Hilfe der USA hatten die Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF) 2016 die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus Manbidsch im Norden Syriens vertrieben. Die Stadt grenzt an das Gebiet, das von den türkisch unterstützten Milizen kontrolliert wird. In der Stadt haben auch US-Truppen einen Stützpunkt, die den SDF im Kampf gegen den IS halfen. Ein US-Vertreter sagte, in Manbidsch seien noch immer US-Soldaten. Diese hätten in der Stadt noch keine syrischen Truppen gesehen.

Anders als die USA betrachtet die Türkei die YPG als terroristische Gruppierung und kündigte ihre Zerschlagung an. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, die Türkei werde Manbidsch in Ruhe lassen, wenn die "terroristischen Organisationen" das Gebiet verlassen hätten. Zugleich kündigte er an, am morgigen Samstag eine Delegation nach Moskau zu schicken, um mit dem wichtigsten Verbündeten Syriens über die Lage zu beraten. Er signalisierte, dass die Türkei keine Eile habe, einen Angriff zu starten.

YPG reagierte auf türkische Drohung

Für die YPG wurden die türkischen Drohungen zu einer realen Gefahr, als US-Präsident Donald Trump vor einer Woche den Abzug der US-Soldaten aus Syrien befahl und der Türkei damit freie Hand gegen die Kurden im Norden Syriens gab. Bereits am Montag hatte die von der Türkei unterstützte Rebellengruppe Nationale Armee ihre Präsenz im Raum Manbidsch verstärkt und angekündigt, die Milizen YPG aus der Stadt zu vertreiben. Diese wandte sich daraufhin an Assad mit der Bitte um Schutz.

Die Kämpfer der Miliz seien aus der Stadt abgezogen, um den IS bekämpfen, teilte die YPG mit. "So laden wir die syrische Regierung - zu der wir gehören - ein, Streitkräfte zu entsenden, um die Stellungen einzunehmen und Manbidsch angesichts der türkischen Gefahren zu schützen", erklärte die YPG.

Die syrische Armee verkündete unterdessen, sie habe Manbidsch eingenommen. Die syrische Flagge sei in der Stadt gehisst worden. Die Armee garantiere die Sicherheit aller syrischen Bürger und aller anderen Personen in dem Gebiet. Die meist gut informierte Syrische Beobachtungsgruppe für Menschenrechte erklärte, die Armee habe Positionen zwischen der Stadt und der von der Türkei unterstützten Miliz bezogen. Die Truppen seien nicht in die Stadt eingerückt.

Russland begrüßte den Einzug der syrischen Armee in Manbidsch. Dies sei eine positive Entwicklung, sagte ein Sprecher des Präsidialamtes in Moskau.