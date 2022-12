Mit dem Raketenwerfer-Präzisionssystem HIMARS feiert die Ukraine immer wieder Erfolge im russischen Invasionskrieg. Nun könnte eine US-Technologie die Waffen der Ukraine aufrüsten. Aus ungelenkten Raketen werden dann intelligente.

Die USA stellen einem Zeitungsbericht zufolge der Ukraine militärische Präzisionsbauteile zur Verfügung. Mithilfe der speziellen elektronischen Ausrüstung können ungelenkte Raketen in "Smart Bombs", in selbststeuernde Flugkörper, umgerüstet werden und ein hohes Maß an Zielgenauigkeit erreichen, berichtet die "Washington Post" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute US-Regierungsbeamte.

Das Ausrüstungskit enthält Positionsbestimmungsgeräte, die auf eine Vielzahl von Waffen aufgeschraubt werden können und deren Präzision erhöhen sollen. Das Pentagon nennt das System Joint Direct Attack Munition (JDAM). Beim US-Militär wird die Technologie bei Bomben mit einem Gewicht von unter einer Tonne eingesetzt, wobei sie in der Regel mit Bombenflugzeugen und Kampfjets kombiniert wird.

Laut der Zeitung ist es noch unklar, ob die Ukraine das System für Flugzeuge oder bodengestützte Waffen nutzen wird. Die ukrainische Luftwaffe setzt in erster Linie auf veraltete MiG-Jets aus der Sowjetzeit. Anstatt neuere westliche Flugzeuge zu liefern, die den Piloten und Wartungseinheiten eine komplizierte neue Ausbildung abverlangen würden, wäre das JDAM-System eine schnelle und effektive Aufrüstung.

Die Lieferung des Systems wäre ein weiterer wichtiger Schritt Washingtons zur Unterstützung der Ukraine bei der Abwehr der russischen Invasionstruppen und würde eine neue Möglichkeit bieten, russische Einheiten und Hauptquartiere zu treffen. Seit Juni hat sich die Ukraine stark auf das in den USA hergestellte Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesystem HIMARS verlassen. Nach Angaben ukrainischer und amerikanischer Beamter hat dies zu erheblichen Verlusten bei den russischen Truppen und zur Unterbrechung der Nachschublinien geführt hat.