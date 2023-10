Kennedy Jr. zieht als unabhängiger Kandidat in US-Wahlkampf

Liebling der rechten Presse Kennedy Jr. zieht als unabhängiger Kandidat in US-Wahlkampf Artikel anhören

(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Er ist der Spross einer legendären Politikerfamilie und jahrelang Mitglied der Demokratischen Partei, plant sogar für diese in den kommenden Präsidentschaftswahlkampf zu ziehen. Nun entscheidet sich der umstrittene Robert F. Kennedy Jr., als Parteiloser anzutreten. Für Trump und Biden sind das schlechte Nachrichten.

Der Impfgegner und Verschwörungstheoretiker Robert F. Kennedy Jr. hat angekündigt, sich nicht länger um die Kandidatur der Demokratischen Partei bewerben zu wollen, sondern als unabhängiger Kandidat in den US-Präsidentschaftswahlkampf zu ziehen. Er habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, sagte Kennedy vor Anhängern in Philadelphia. Es sei "sehr schmerzhaft" für ihn, die Partei seines Vaters und seines Onkels zu verlassen, sagte er.

Robert F. Kennedy Jr. ist der Sohn des 1968 ermordeten Senators und Präsidentschaftsbewerbers Robert F. Kennedy sowie der Neffe des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy. Kennedy Jr. hatte im April seine Bewerbung für die Kandidatur der Demokraten angekündigt und damit US-Präsident Joe Biden herausgefordert.

Die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr wird voraussichtlich auf eine Neuauflage des Duells zwischen Biden und Ex-Präsident Donald Trump hinauslaufen. Doch in einem engen Rennen könnten Drittkandidaten auch mit nur geringen Stimmgewinnen schlechte Nachrichten für die beiden Hauptkontrahenten bedeuten.

Wi-Fi verursacht "undichtes Hirn"

Kennedy war lange Zeit Mitglied der Demokratischen Partei, hatte aber in Umfragen mehr Fürsprecher bei den Wählern der Republikaner. Der 69-jährige ehemalige Umweltanwalt verbreitet seit Längerem Falschinformationen über das Gesundheitswesen und ist zu einem Liebling der rechtsgerichteten Presse in den USA geworden.

In der Vergangenheit behauptete Kennedy, Aids werde möglicherweise nicht durch das HI-Virus verursacht, Wi-Fi führe zu Krebs und einem "undichten Hirn". Er machte Antidepressiva für Schulmassaker verantwortlich und erklärte, Chemikalien im Trinkwasser würden Kinder zu Transmenschen machen.

In den vergangenen Jahren sorgte der Spross der legendären US-Politikerfamilie aber insbesondere als Impfgegner für Schlagzeilen, unter anderem mit Blick auf die Corona-Pandemie. Seine Geschwister nannten seine Ankündigung in einer Erklärung "gefährlich" und "traurig". Die Republikanische Partei nannte Kennedy einen "Demokraten in unabhängiger Kleidung".