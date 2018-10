Politik

Bestätigung aus Riad: Khashoggi wurde "vorsätzlich" getötet

Von einem Mord am Journalisten Khashoggi will Saudi-Arabien lange nichts wissen - erst unter internationalem Druck spricht die Regierung in Riad von einer tödlichen Schlägerei. Nun räumt der saudische Generalstaatsanwalt ein: Die Tat war geplant.

Der Generalstaatsanwalt Saudi-Arabiens hat unter Berufung auf die türkischen Ermittlungen die Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi als eine vorsätzlich geplante Tat bezeichnet. "Die Informationen der türkischen Behörden legen nahe, dass das Handeln der Verdächtigen im Fall Khashoggi vorsätzlich war", hieß es in einer von der staatlichen saudi-arabischen Nachrichtenagentur veröffentlichten Erklärung der Staatsanwaltschaft.

Die eigenen Ermittlungen zu dem Geschehen würden fortgesetzt, teilte der Generalstaatsanwalt weiter mit. Die bisher von Riad offiziell verbreitete Version zu dem Todesfall besagt, dass Khashoggi während eines Besuchs des saudi-arabischen Konsulats in Istanbul bei einem "Faustkampf" zu Tode gekommen sei. Diese Darstellung wird international jedoch stark angezweifelt.

So wirft Saudi-Arabiens Verbündeter USA der Regierung in Riad eine Vertuschungsaktion vor. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnete die Tötung Khashoggis als einen mehrere Tage im Voraus geplanten "politischen Mord". Nach türkischen Angaben wurde Khashoggi von saudi-arabischen Agenten getötet.

Die wegen des Falls international massiv unter Druck stehende saudi-arabische Regierung sicherte zu, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Am Mittwoch hatte Thronfolger Mohammed bin Salman die Tötung als einen "abscheulichen Vorfall" verurteilt und "Gerechtigkeit" versprochen. Er wird verdächtigt, die Tötung des kritischen Journalisten in Istanbul womöglich selbst angeordnet zu haben.

Quelle: n-tv.de