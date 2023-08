Militärexperten sehen vor allem in der Luft einen Mangel aufseiten der ukrainischen Armee. Kampfjets vom Typ F-16 könnten das ändern. Mehrere Staaten wollen die Maschinen an Kiew liefern. Die Ausbildung läuft. In rund einem halben Jahr könnten sie über russischen Stellungen kreisen.

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow hält den Einsatz westlicher F-16-Kampfjets bereits ab dem kommenden Frühjahr für wahrscheinlich. Kiew habe mit den Ausbildungskursen für seine Piloten, Ingenieure und Techniker begonnen, begründete Resnikow den von ihm veranschlagten Zeitplan im Springer-Podcast Ronzheimer. Sein Land werde "die Infrastruktur für die F-16" vorbereiten müssen. "Das dürfte mindestens sechs Monate dauern, vielleicht ein bisschen länger. Deswegen denke ich, es wird im Frühling nächsten Jahres sein."

Der Minister erwartet demnach, dass die westlichen Kampfjets sich als ein "ernsthafter Game-Changer" im Kampf gegen die russischen Truppen erweisen werden. "Wir müssen die Vorherrschaft Russlands am Himmel beenden, neben dem Schlachtfeld", sagte Resnikow. F-16-Jets seien "ein Teil der Luftabwehr geworden". Die ukrainischen Streitkräfte könnten ihre Kapazitäten am Himmel stärken, um den Luftraum zu schützen. "Das wäre schon ein großer Durchbruch für uns. Sehr groß."

Die ukrainische Luftwaffe bemüht sich derzeit um die Ausbildung an modernen F-16-Kampfjets, um ihre aus der Sowjetzeit stammende Flotte zu verstärken und die Gegenoffensive gegen die russische Armee voranzutreiben. Dänemark, die Niederlande und zuletzt Norwegen hatten der Ukraine kürzlich die Lieferung von F-16-Jets zugesagt. Ausgebildet werden sollen die Piloten unter anderem in den USA.