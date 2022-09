Bei seiner ersten Ansprache an seine Untertanen verspricht König Charles III. nicht nur, sein Leben wie seine Mutter in den Dienst seines Volkes zu stellen, sondern kündigt auch an, wie sich das Leben der einzelnen Mitglieder der Königsfamilie verändern werde. Sein Sohn William werde der "Prince of Wales".

König Charles III. ist stolz, seinen Sohn William als "Prince of Wales" einzusetzen. Dies erklärt der britische Monarch bei seiner ersten Ansprache an seine Untertanen. Damit tritt William in die Fußstapfen seines Vaters, der bis zum Tod seiner Mutter diesen Titel innehatte - und das über sechzig Jahre lang.

Auch bekräftigt Charles III. die Rolle seiner Frau Camilla als Königsgemahlin ("Queen consort"). Er betonte ihre "unerschütterliche Hingabe zur Pflichterfüllung". Gegenüber Harry und Meghan, die ihr Leben auf der anderen Seite des Atlantik weiterführen, "drückt er seine Liebe aus".

Zu Beginn seiner Ansprache erneuerte König Charles III. das Versprechen seiner Mutter zum lebenslangen Dienst an seinem Volk. Seine Mutter habe einst versprochen, "ihr ganzes Leben, möge es kurz oder lang sein", dem Dienst an ihren Untertanen zu widmen. Die Queen starb am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral.

Liebevolle Worte an seine Mutter

Charles III. betonte, im Angesicht der neuen Pflichten nun weniger Zeit für seine Wohltätigkeitsorganisationen zu haben. Diese sollen in guten Händen weitergeführt werden. "Dies ist auch eine Zeit der Veränderung für meine Familie", beginnt er dann seine Ausführungen zur Verteilung der Rollen in der Königsfamilie nach dem Tod von Queen Elizabeth II..

Als erstes spricht der König die Rolle seiner Frau Camilla an und betont die 17 Jahre Ehe mit dieser. Danach macht er seinen Sohn William zum "Prince of Wales" und adressiert auch Harry und Meghan in liebevollem Ton. Gegen Ende der Rede findet er berührende Worte für seine verstorbene Mutter: "Meine liebe Mama, während du deine letzte große Reise zu meinem lieben verstorbenen Papa beginnst, will ich nur eines sagen: Danke, Danke für deine Liebe und Hingabe für unsere Familie und für all die Nationen, denen du so fleißig gedient hast in all den Jahren."