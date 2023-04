Bei einer Veranstaltung in St. Petersburg wird der russische Blogger Tatarski getötet. Darüber, wer dahintersteckt, scheiden sich in Russland die Geister.

Nach dem tödlichen Anschlag auf den berühmten russischen Blogger Tatarski verhaftet die Polizei die 26-jährige Darya T. Drahtzieher soll allerdings jemand anderes gewesen sein, behauptet der Kreml und zeigt Richtung Kiew. Wagner-Chef Prigoschin widerspricht derweil dieser These.

Russland macht ukrainische Geheimdienste für den tödlichen Anschlag auf einen kremlnahen Militärblogger in St. Petersburg verantwortlich. Kiews Geheimdienste hätten den "Terroranschlag" gegen Wladlen Tatarski geplant und dafür eine inzwischen inhaftierte Verdächtige herangezogen, teilte das Anti-Terror-Komitee mit.

Zuvor hatte Russlands Ermittlungskomitee darüber informiert, dass die 26-jährige Darya T. festgenommen worden sei. Ihr wird Mord vorgeworfen. Nach Darstellung des Anti-Terror-Komitees stand die Frau mit der Anti-Korruptions-Stiftung des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny in Verbindung. Zuvor hatten Medien berichtet, die mutmaßliche Täterin habe in der Vergangenheit an Demonstrationen für die Freilassung Nawalnys teilgenommen und sei wie der Oppositionsführer überzeugte Kriegsgegnerin.

"Ich würde nicht dem Regime in Kiew die Schuld geben an diesen Handlungen", sagte hingegen der Chef der russischen Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin. Er sieht eine Gruppe von Radikalen hinter dem Mordanschlag. "Ich denke, dass eine radikale Gruppe agiert, die kaum eine Beziehung zur Regierung (in Kiew) haben dürfte." Prigoschin lobte zugleich den getöteten Blogger als Patrioten und widmete ihm eine Aktion in der umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut. Dort ließ er auf dem Verwaltungsgebäude eine russische Flagge hissen - mit dem Namen von Tatarski auf dem Stoff.

Bei einer Explosion in einem Café in St. Petersburg wurde Tatarski, der mit bürgerlichem Namen Maxim Fomin hieß, am Sonntag getötet. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt. Das Attentat löste in Russlands Machtapparat Entsetzen aus. Es ist bereits der zweite Fall seit Kriegsbeginn vor gut einem Jahr, in dem ein russischer Propagandist getötet wurde. Im vergangenen Jahr starb die Publizistin Darja Dugina bei einer Autoexplosion bei Moskau. Die Tochter des ultranationalistischen Ideologen Alexander Dugin war wie Tatarski eine glühende Befürworterin des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.