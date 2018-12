Mitte des Jahres wird die Studentin Sophia Lösche beim Trampen mutmaßlich von einem Lkw-Fahrer getötet. Der Verdächtige stammt aus Marokko. Rechte Demonstranten und auch der AfD-Politiker Höcke nutzen das Bild des Opfers für eigene Zwecke.

Dem AfD-Politiker Björn Höcke droht juristisches Ungemach. Der Justizausschuss des Thüringer Landtags hob die Immunität des Fraktionsvorsitzenden auf. Die Entscheidung fiel auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz, wie die AfD mitteilte. Hintergrund ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Anzeige gegen Höcke, weil er ein Foto der getöteten Tramperin Sophia Lösche aus Bayern unzulässigerweise genutzt habe. Durch die Aufhebung der Immunität kann nun gegen den Landtagsabgeordneten ermittelt werden.

Zuvor hatten die Eltern des Opfers Anzeige erstattet, wie die Sender NDR und WDR berichten. Die 28-Jährige wollte Mitte Juni von Leipzig aus per Anhalter nach Nürnberg fahren, um von dort weiter in ihre Heimatstadt Amberg zu gelangen. Ein Lkw-Fahrer nahm die junge Frau an einer Tankstelle an der Autobahn 9 in Sachsen mit und brachte sie den Ermittlungen zufolge anschließend in Oberfranken um. Eine Woche später wurde ihre Leiche im spanischen Baskenland gefunden. Der verdächtige Fernfahrer, der aus Marokko stammt, wurde gefasst und Ende August nach Deutschland ausgeliefert.

Höcke soll ein Fahndungsfoto, das die Familie von Sophia Lösche anlässlich der Suche nach der Studentin veröffentlicht hatte, auf seine Facebook-Seite gestellt haben. Wie NDR und WDR berichten, prangern die Eltern der Verstorbenen an, der AfD-Politiker habe das Bild "widerrechtlich öffentlich zur Schau" gestellt und "für die eigene Gesinnung intrumentalisiert".

Höcke wehrt sich gegen Vorwurf

Die Staatsanwaltschaft Chemnitz räumte dem Medienbericht zufolge ein, die Aufhebung der Immunität Höckes beantragt zu haben. Dem habe der Justizausschuss des Thüringer Landtags in seiner heutigen Sitzung zugestimmt. Der Abgeordnete selbst weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe als "vollkommen haltlos" zurück. Er habe auf seiner Facebook-Seite Fotos der Demonstration am 1. September in Chemnitz veröffentlicht und damit also lediglich eine öffentliche Veranstaltung dokumentiert. "Mehr gibt es dazu nicht zu sagen", erklärte Höcke.

Die Familie empfindet das Zeigen des Bildes als Stimmungsmache gegen Flüchtlinge. Der Bruder der jungen Frau schilderte laut Bericht, dass seine Schwester in der Flüchtlingshilfe aktiv und mehrfach in einem Camp auf der griechischen Insel Lesbos war. "Ihr Foto auf einer AfD-Homepage zu zeigen, wäre gegen ihre Überzeugungen gewesen." Es gehe mit der Anzeige darum, ein Zeichen zu setzen, dass die Familie nicht einverstanden sei, dass das Bild von Sophia L. missbraucht werde.