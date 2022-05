Eineinhalb Jahrzehnte vertrat Angelo Sodano den Vatikan in der Welt. In den letzten Lebensmonaten von Papst Johannes Paul II. war er praktisch der maßgebliche Mann im Kirchenstaat. Nun ist er hochbetagt gestorben.

Fünf Jahrzehnte war er im diplomatischen Dienst des Vatikans tätig: Nun ist der frühere Staatssekretär, Angelo Sodano, tot. Wie der Vatikan mitteilte, starb der über lange Jahre zweitwichtigste Mann am Heiligen Stuhl am Vortag im Alter von 94 Jahren in Rom. In einem Beileidstelegramm an Sodanos Familie würdigte Papst Franziskus den verstorbenen Kardinal als "geschätzten Mann der Kirche, der sein Priestertum mit Großzügigkeit gelebt" habe. Zudem bezeichnete er ihn als "liebenswerten Priester".

Sodano starb am Freitagabend, nachdem er Anfang Mai nach einer Covid-Infektion in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Die Trauerfeier findet am Dienstag im Petersdom im Beisein des Papstes statt.

Sodano war 1989 vom damaligen Papst Johannes Paul II. zum vatikanischen Außenminister und 1991 zum Kardinalstaatssekretär ernannt worden. In der Funktion blieb er noch unter Benedikt XVI. bis 2006. Fast 15 Jahre lang war er somit die Nummer zwei im Vatikan. In den letzten Monaten vor dem Tod des geschwächten Johannes Pauls war Sodano einer jener Kurienmänner, die die katholische Kirche de facto leiteten. Mehr als 14 Jahre lang war Sodano zudem der Vorsitzende des Kardinalskollegiums und hatte damit das zweithöchste Amt inne. 2019 trat er im Alter von 92 Jahren von seinem Posten als Kardinaldekan zurück.

Der Norditaliener stand im Mittelpunkt einer Reihe von Kontroversen. In seinem Buch "Sodom. Macht, Homosexualität und Doppelmoral im Vatikan" prangerte der französische Journalist Frédéric Martel Sodanos Lebensstil in Rom sowie seine Verbindungen zum chilenischen Militärmachthaber Augusto Pinochet während seiner Zeit als Nuntius in Chile an. Der am 23. November 1927 in Isola d'Asti in der Region Piemont geborene Kirchenmann war vor seiner Karriere in Rom lange päpstlicher Gesandter in Südamerika.

Laut der Wochenzeitung "National Catholic Reporter" soll Sodano zudem den 2008 verstorbenen Gründer des erzkonservativen katholischen Ordens Legionäre Christi, Marcial Maciel Degollado, geschützt haben, der viele Jahre lang mit einer Frau zusammenlebte, mit der er ein Kind hatte. Gegen Marcial Maciel wurden auch Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erhoben.