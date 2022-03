Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen bezeichnet die humanitäre Lage in Mariupol als "katastrophal".

Seit Tagen sind die rund 400.000 Zivilisten im südukrainischen Mariupol ohne Strom und Wasser. Eine Feuerpause, um die Menschen zu evakuieren, scheitert am Samstag nach nur 30 Minuten. Nun wird ein neuer Anlauf unternommen.

In der ukrainischen Großstadt Mariupol am Asowschen Meer hat ein neuer Versuch begonnen, die Menschen über einen humanitären Korridor in Sicherheit zu bringen. Die prorussischen Separatisten der "Volksrepublik Donezk" teilten mit, die ersten 300 Menschen hätten die Stadt "trotz Provokationen ukrainischer Nationalisten" verlassen können. Die Angaben waren nicht überprüfbar. Evakuiert werden solle von 11.00 Uhr deutscher Zeit, hatte Pawlo Kirilenko vom Koordinierungszentrum der Stadt zuvor mitgeteilt. Es sei eine Feuerpause von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr deutscher Zeit vorgesehen.

Eine erste geplante Evakuierungsaktion war am gestrigen Samstag gescheitert. Für die Aktion hatten Russland und die Ukraine ebenfalls eine Feuerpause vereinbart, die nach Angaben des Vize-Bürgermeisters von Mariupol, Serhij Orlow, aber nur 30 Minuten hielt. Die russische Armee beschoss demnach mit Artillerie und Raketen unter anderem auch die "Sammelstellen", von denen aus Tausende Zivilisten hätten in Sicherheit gebracht werden sollen. Russland machte seinerseits die ukrainische Armee für den Bruch der Feuerpause verantwortlich.

In Mariupol am Asowschen Meer sind rund 400.000 Zivilisten eingeschlossen. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen bezeichnete die humanitäre Situation in der Hafenstadt als "katastrophal". Seit Tagen ist Mariupol ohne Strom, Heizungen und Wasser.