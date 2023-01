Die Entscheidung, nun doch Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern, stößt einer Forsa-Umfrage zufolge bei mehr als der Hälfte der Deutschen auf Zustimmung. Besonders von Grünen-Anhängern gibt es Beifall. Bei AfD-Anhängern und Ostdeutschen überwiegt hingegen die Skepsis.

Deutschland liefert der Ukraine Kampfpanzer des Typs Leopard - und die Mehrheit der Deutschen befürwortet diese Entscheidung. Einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv zufolge glauben 53 Prozent der Deutschen, dass die Entscheidung, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, richtig ist. Für falsch halten sie 39 Prozent. Besonders groß ist die Ablehnung für die geplanten Lieferungen bei Anhängern der AfD, 86 Prozent von ihnen sprechen sich der Umfrage zufolge dagegen aus.

Die größte Zustimmung für die Lieferungen gibt es mit 83 Prozent unter den Anhängern der Grünen - sie glauben auch am ehesten, dass die Panzer der Ukraine helfen werden, den Krieg zu gewinnen. Immerhin 63 Prozent von ihnen sind dieser Ansicht. Im Osten ist die Skepsis gegenüber der Entscheidung zudem größer als im Westen. 65 Prozent der Ostdeutschen halten Kampfpanzer-Lieferungen für falsch, im Westen sind es nur 33 Prozent. 59 Prozent der Ostdeutschen glauben, dass es dadurch zu einer militärischen Reaktion Russlands gegen Deutschland kommen könnte.

Auch die Frage, ob Deutschland durch die Lieferungen von Kampfpanzern zur Kriegspartei geworden ist, beantworten Ostdeutsche eher mit Ja (67 Prozent). Insgesamt halten 53 Prozent der Deutschen diese Sichtweise jedoch für übertrieben, auch wenn immerhin 43 Prozent der Befragten Sorge vor einer militärischen Reaktion Russlands haben. Eine Lieferung von Kampfflugzeugen, wie sie zuletzt aus Kiew gefordert wurde, befürwortet die große Mehrheit (67 Prozent) nicht.

Mehrheit hält Kampfpanzer nicht für Gamechanger

Immerhin 41 Prozent der Deutschen können sich vorstellen, dass die Lieferungen von Kampfpanzern durch Deutschland und weitere westliche Staaten die Ukraine dazu in die Lage versetzen wird, den Krieg zu gewinnen und Russland aus den besetzten Gebieten zu verdrängen. Zu den Ländern, die die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland mit der Lieferung von Kampfpanzern stärken wollen, zählen neben Deutschland die USA, Großbritannien und weitere westliche Länder.

US-Präsident Joe Biden hatte am Mittwoch in Washington angekündigt, 31 Abrams-M1-Panzer an die Ukraine zu schicken und korrigierte damit die bisherige Weigerung seiner Regierung für eine solche Lieferung. Bundeskanzler Olaf Scholz wiederum entschied, dass Deutschland zunächst 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard-2-A6 entsendet. Zugleich erteilte die Bundesregierung anderen Staaten wie etwa Polen die Genehmigung zur Lieferung eigener Leopard-Panzer an die Ukraine.