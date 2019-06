Eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger würde es bedauern, wenn die SPD in der Bedeutungslosigkeit verschwände. Noch mehr glauben allerdings nicht, dass die SPD verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen kann.

Parallel zum wöchentlichen Trendbarometer, in dem die Sozialdemokraten nur noch auf 11 Prozent kommen, hat Forsa in dieser Woche Meinungen zur SPD abgefragt.

Ein Ergebnis: 59 Prozent würden es bedauern, wenn die SPD in der Bedeutungslosigkeit verschwände. 36 Prozent sagen, dies wäre ihnen egal. 5 Prozent antworten mit "weiß nicht". Im Westen ist das Bedauern über die Schwäche der SPD etwas ausgeprägter als im Osten, unter den Älteren ist das Bedauern größer als bei den Jüngeren.

"Würden Sie es bedauern, wenn die SPD in der Bedeutungslosigkeit verschwinden würde?"

Ja (in %) Nein (in %) Weiß nicht (in %) Insgesamt 59 36 5 Ost 53 43 4 West 60 35 5 18- bis 29-Jährige 45 49 6 30- bis 44-Jährige 42 52 6 45- bis 59-Jährige 61 33 6 60 Jahre und älter 76 21 3 SPD-Anhänger 98 2 0 frühere SPD-Wähler 67 29 4 CDU/CSU-Anhänger 66 31 3 Grünen-Anhänger 70 29 1 Linken-Anhänger 60 33 7 FDP-Anhänger 53 40 7 AfD-Anhänger 26 72 2

Obwohl eine Mehrheit der Wahlberechtigten es bedauern würde, wenn die Schwäche der SPD anhielte, glaubt eine klare Mehrheit von fast 70 Prozent, dass die SPD auch weiterhin so schwach bleiben wird wie es sich in den letzten Wahlergebnissen und den aktuellen Umfragen andeutet. Nur eine Minderheit von 21 Prozent rechnet damit, dass die SPD in absehbarer Zeit wieder das verloren gegangene Vertrauen bei den Wählern zurückgewinnen kann. Selbst von den der SPD verbliebenen Anhängern glauben 21 Prozent, dass die Schwäche der SPD weiter anhält. Von den früheren Wählern der SPD glauben das sogar 72 Prozent.

"Kann die SPD in absehbarer Zeit wieder verloren gegangenes Vertrauen bei den Wählern zurückgewinnen?"

Ja (in %) Nein (in %) Weiß nicht (in %) Insgesamt 21 69 10 Ost 18 70 12 West 21 69 10 SPD-Anhänger 70 21 9 Frühere SPD-Wähler 17 72 11 CDU/CSU-Anhänger 21 70 9 Grünen-Anhänger 18 72 10 Linken-Anhänger 21 67 12 FDP-Anhänger 9 83 8 AfD-Anhänger 7 90 3

Forsa fragte auch, ob Juso-Chef Kevin Kühnert als geeigneter Kandidat für den SPD-Vorsitz angesehen wird, der die SPD aus ihrem Stimmungstief herausführen könnte. Von allen Wahlberechtigten glauben das jedoch nur 23 Prozent; 56 Prozent sind der Meinung, dass Kühnert nicht dafür geeignet sei, das verloren gegangene Vertrauen für die SPD wieder zurückzugewinnen.

Auch von den Anhängern der SPD und von den früheren Wählern der SPD glaubt nur jeweils rund ein Viertel, dass Kühnert ein geeigneter SPD-Vorsitzender wäre.

"Halten Sie Kevin Kühnert für geeignet, die SPD aus ihrem Stimmungstief herauszuführen?"

Ja (in %) Nein (in %) Weiß nicht (in %) Insgesamt 23 56 21 Ost 32 48 20 West 22 57 21 18- bis 29-Jährige 28 36 36 30- bis 44-Jährige 24 50 26 45- bis 59-Jährige 22 52 26 60 Jahre und älter 18 67 15 SPD-Anhänger 24 61 15 Frühere SPD-Wähler 27 53 20 CDU/CSU-Anhänger 12 74 14 Grünen-Anhänger 33 44 23 Linken-Anhänger 43 32 25 FDP-Anhänger 15 68 17 AfD-Anhänger 16 66 18

Den Vorschlag von Ex-SPD und Ex-Linken-Chef Oskar Lafontaine, die SPD mit der Linkspartei zu einer einzigen Partei zu vereinen, halten ebenfalls nur wenige für einen guten Vorschlag. 58 Prozent meinen, das sei kein guter Vorschlag. Dies meinen auch über 60 Prozent der Anhänger der SPD und der früheren Wähler der SPD.

"Halten Sie es für einen guten Vorschlag, die SPD mit der Linkspartei zu einer Partei zu vereinen?"

Ja (in %) Nein (in %) Weiß nicht (in %) Insgesamt 30 58 12 Ost 35 51 14 West 29 60 11 Links* 43 47 10 Mitte* 21 67 12 Rechts* 16 74 10 SPD-Anhänger 31 60 9 Frühere SPD-Wähler 27 63 10 CDU/CSU-Anhänger 16 75 9 Grünen-Anhänger 34 56 10 Linken-Anhänger 67 27 6 FDP-Anhänger 22 69 9 AfD-Anhänger 21 66 13

*) nach Selbsteinschätzung

Die Daten wurden vom 12. bis zum 14. Juni 2019 vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2505 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.