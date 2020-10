Die neuen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung schicken die Bürger in einen Teil-Lockdown. In allen Lebensbereichen gibt es Einschnitte. "Die Kurve muss wieder abflachen", betont Kanzlerin Merkel und sieht einen Kraftakt auf Deutschland zukommen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Kampf gegen Corona eine "nationale Kraftanstrengung" im November angekündigt. Dazu treten in der kommenden Woche zahlreiche neue Auflagen in Kraft. Die Kanzlerin verteidigte die "harten und belastenden" Beschlüsse von Bund und Ländern. "Wir müssen handeln, und zwar jetzt", sagte Merkel. Es gehe darum, eine akute nationale Gesundheitsnotlage zu vermeiden. "Die Kurve muss wieder abflachen", sagte Merkel.

"Wir müssen harte Auflagen machen für die Beschränkung von Kontakten", sagte Merkel in Hinblick auf den "exponentiellen Anstieg" der Infektionszahlen. Die Entwicklung sei inzwischen an einem Punkt, bei dem man bei 75 Prozent der Infektionen nicht mehr wisse, woher sie kämen, sagte Merkel. Man könne also nicht mehr sagen, dass bestimmte Bereiche nicht zur Ausbreitung beitrügen. Die Bürger würden aufgefordert, auf private Reisen und tagestouristische Ausflüge zu verzichten. Zwei Wochen nach Inkrafttreten würden Bund und Länder erneut beraten.

Bund und Länder hatten sich bei dem Corona-Krisengespräch zuvor auf vorübergehende massive Beschränkungen des öffentlichen Lebens ähnlich wie im Frühjahr verständigt. Die Maßnahmen sollen ab kommenden Montag bis Ende November gelten. Restaurants und Kneipen sollen wieder schließen, genauso wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo- und Fitnessstudios oder Kinos.

In der Öffentlichkeit sollen sich nur noch maximal zehn Menschen aus dem eigenen und einem zweiten Hausstand gemeinsam aufhalten dürfen. Veranstaltungen werden gestrichen und Zuschauer in der Bundesliga wieder verboten. Offen bleiben sollen Schulen, Kindergärten, der Groß- und Einzelhandel und Friseurläden.