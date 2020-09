"In Berlin muss was passieren"

"In Berlin muss was passieren" Merkel fürchtet Corona-Zahlen wie in Frankreich

Am Dienstag will Merkel in einer Videoschaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten über Maßnahmen gegen die steigenden Infektionszahlen beraten.

Die Kanzlerin befürchtet, dass Deutschland zum Jahresende Corona-Infektionszahlen wie Frankreich haben könne. Vor allem das Vorgehen der Berliner Landesregierung macht ihr Sorge.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich sehr besorgt wegen der steigenden Zahlen von Corona-Infektionen in Deutschland geäußert. Man müsse lokale Infektionsherde sehr deutlich angehen, sonst habe man an Weihnachten Zahlen wie in Frankreich, sagte die Merkel nach Angaben aus Teilnehmerkreisen in einer Videokonferenz des CDU-Präsidiums.

Der Deutschen Presse-Agentur zufolge nannte Merkel die Infektionszahlen in Europa besorgniserregend. Man müsse in Deutschland alles tun, damit die Zahlen nicht weiter exponentiell stiegen. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung sagte Merkel: "Wenn es so weitergeht, mit dem Trend, haben wir 19.200 Infektionen am Tag. Das ist wie in den anderen Ländern."

An diesem Dienstag will die Kanzlerin in einer Videoschaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder über geeignete Maßnahmen gegen die steigenden Infektionszahlen in der Pandemie beraten. Priorität hätten dabei Schulen, die Kindertagesstätten und die Wirtschaft.

Besorgt äußerte sich Merkel in der CDU-Präsidiumssitzung besonders mit Blick auf die Lage der Wirtschaft. "Wir müssen Prioritäten setzen: Die Wirtschaft am Laufen halten, Schulen und Kitas offen halten. Fußball ist dabei erst einmal sekundär", so Merkel laut "Bild"-Zeitung. Sie zeigte zudem Zweifel, dass der rot-rot-grüne Senat in Berlin angesichts stark steigender Zahlen in der Hauptstadt ernsthaft versuche, Maßnahmen gegen die Ausbrüche einzuleiten. "Es muss in Berlin was passieren", so Merkel.