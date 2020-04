Bundeskanzlerin Merkel bezeichnet die Entwicklung der Coronavirus-Pandemie in Deutschland als "zerbrechlichen Zwischenerfolg". Zugleich ruft sie die Bürger erneut auf, sich weiterhin an die Beschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu halten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Bürger aufgerufen, sich weiterhin an die Beschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu halten. Man habe zwar etwas erreicht, was nicht von vorneherein absehbar gewesen sei, die Krankenhäuser, die Ärzte und die Pflegekräfte seien nicht überlastet worden, sagte Merkel nach einer Videokonferenz mit den Regierungschefs der Länder.

Aber das sei nur ein Zwischenerfolg, "ein zerbrechlicher Zwischenerfolg", warnte Merkel. Es gebe noch nicht viel Spielraum für Änderungen oder ein Vorpreschen, auch wenn eine gute Absicht dahinter stecke. "Wir müssen verstehen, dass wir so lange mit dem Virus leben müssen, wie es keine Medikamente und keinen Impfstoff gibt", so Merkel. Man müsse "äußerste Vorsicht" walten lassen.

Zugleich bedankte sich die Kanzlerin bei den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie sich weitgehend an die Beschränkungen gehalten hätten. "Wenn etwas Gutes entstehen soll in diesem Land, dann ist es mit den Bürgern und durch die Bürger geschehen."

"Deutschland ist bislang im Vergleich zu vielen anderen Ländern besser durch diese Krise gekommen", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der derzeit der Ministerpräsidentenkonferenz vorsitzt. "Die Strategie, die wir entwickelt haben, war die richtige." Nun sei es wichtig, dass man diesen grundlegenden Weg weitergehe. "Wir setzen weiter auf Vorsicht."

Schulen werden für Abschlussklassen geöffnet

Laut Merkel einigten sich die Bundesregierung und die Bundesländer auf eine gemeinsame Linie im Kampf gegen das Coronavirus. Demnach werden die derzeitigen Kontaktbeschränkungen bis zum 3. Mai verlängert.

In einigen Bereichen stellten die Politiker aber erste kleine Schritte hin zu einer Normalisierung in Aussicht: So sollen etwa die Schulen sollen ab dem 4. Mai "schrittweise" wieder geöffnet werden, kündigte Merkel nach den Beratungen an. Der Beschluss von Bund und Ländern sieht vor, die Schulen zunächst für die Abschlussklassen zu öffnen. Der Schulbetrieb solle dann Schritt für Schritt erweitert werden.

Zu den Schulen soll die Kultusministerkonferenz bis zum 29. April ein Konzept vorlegen, wie der Unterricht unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen wieder aufgenommen werden kann. Merkel nannte etwa, dass ein Schulbuskonzept und ein Pausenkonzept nötig seien. Dies sei ein "hoher logistischer Aufwand".

Laut Söder einigten sich Bund und Länder auf einen Rahmen, der von den Bundesländern unterschiedlich ausgeschöpft werden könne. So würde Bayern seine Schulen erst am dem 11. Mai öffnen, andere Länder schon ab dem 4. Mai.

Großveranstaltungen bleiben verboten

Eine teilweise Öffnung ist für den Einzelhandel vorgesehen: Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern sollen wieder aufmachen dürfen, wenn sie über ein Schutzkonzept verfügen. Am 30. April wollen Merkel und die Länderchefs dann über das weitere Vorgehen nach dem Stichtag 3. Mai beraten. Fest steht bereits, dass Großveranstaltungen noch bis 31. August verboten bleiben.

Auf eine generelle Maskenpflicht konnte sich die Spitzenrunde nicht einigen. Sie sprach aber eine "dringende" Empfehlung aus, im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkaufen "Alltagsmasken" zu tragen.

"Wir werden viel in die Forschung investieren", sagte Merkel weiter. Dabei soll etwa festgestellt werden, wie viele Menschen bereits eine Infektion hinter sich haben. Auch an einem Impfstoff und Medikamenten soll weiter geforscht werden. Bund und Länder wollen sich 14-tägig über die weitere Lage beraten. Beim nächsten Treffen am 30. April soll es laut Merkel um die Linie für die Zeit nach dem 3. Mai gehen.