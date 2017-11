Politik

Flüchtlingsdeal mit Ankara: Merkel verspricht Erdogan schnelles EU-Geld

Die EU will der Türkei das Geld für den Flüchtlingsdeal in Zukunft schneller auszahlen. Das sagt die Kanzlerin Ankara zufolge dem türkischen Präsidenten zu. Auch die deutsch-türkische Krise ist demnach Vergangenheit.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der Türkei nach Angaben des türkischen Präsidialamtes eine schnellere Auszahlung von EU-Hilfen für Flüchtlinge versprochen. Merkel habe dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in einem Telefonat zudem zugesagt, das bilaterale Verhältnis nach der Bildung einer neuen Bundesregierung zu verbessern, hieß es in türkischen Präsidialkreisen weiter.

Die Bundesregierung bestätigte lediglich das Telefonat. "Gesprächsthemen waren die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sowie die Situation in Syrien", sagte ein Regierungssprecher in Berlin auf Anfrage. Die EU zahlt der Türkei im Rahmen des Migrationsabkommens Geld für die Versorgung syrischer Flüchtlinge im Land.

Das türkische Präsidialamt hatte bereits am Mittwoch nach einem Telefonat von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Erdogan von einer Normalisierung der Beziehungen beider Länder gesprochen, nachdem sie in den vergangenen Monaten äußerst angespannt waren. Die Bundesregierung wirft den türkischen Behörden unter anderem vor, deutsche Bürger aus politischen Gründen zu inhaftieren. Die Regierung in Ankara bemängelt ein unzureichendes Vorgehen Deutschlands gegen radikale Kurdengruppen.

Quelle: n-tv.de