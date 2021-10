Merz bringt sich für CDU-Vorsitz in Stellung

Nach Laschet-Rückzug Merz bringt sich für CDU-Vorsitz in Stellung

Armin Laschet tritt ab, doch vorher möchte der scheidende CDU-Chef seinen Nachfolger auf einem Parteitag bestimmen und den Weg dahin selbst moderieren. Dagegen regt sich Widerspruch: Friedrich Merz bietet offensiv seine Hilfe an und bringt eine Mitgliederbefragung ins Spiel.

Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz lobt den Rückzugsplan des CDU-Vorsitzenden, allerdings möchte er die Suche nach einem Nachfolger nicht Armin Laschet allein überlassen. Laschet "verdient Respekt, Dank und große Anerkennung", schrieb Merz am Abend auf Twitter, weil er den Weg frei gemacht habe für einen Neuanfang. "Ich werde mich nach Kräften daran beteiligen, dafür einen einvernehmlichen Weg zu finden, der auch die Zustimmung unserer Mitglieder findet." Wörtlich schrieb Merz: "Armin #Laschet macht heute den Weg frei für den Neuanfang der #CDU."

Vor einer Woche hatte Merz angedeutet, er wolle sich nur dann ein drittes Mal um den Parteivorsitz bewerben, falls es diesmal eine Mitgliederbefragung oder Basiswahl geben sollte. Merz hatte zuletzt Ende 2020 für den Parteivorsitz kandidiert und war Laschet unterlegen, der dann Kanzlerkandidat der Union wurde. "Ich habe mich zweimal um den Parteivorsitz beworben, jeweils mit Unterstützung einer überwältigenden Mehrheit der CDU-Mitglieder, die auch weiterhin ungebrochen ist. Trotzdem hat der Parteitag zweimal anders entschieden", sagte Merz den Funke-Zeitungen am vergangenen Freitag. "Mein Bedarf an streitigen Abstimmungen gegen das Establishment ist gedeckt."

"Transparent, zügig, unter Einbeziehung der Mitglieder"

Auch der Hamburger CDU-Landesvorsitzende Christoph Ploß begrüßte Laschets Ankündigung, sich von der Parteispitze zurückzuziehen. Wie Merz sprach auch er sich für eine Mitgliederbefragung aus. "Ich zolle der Entscheidung von Armin Laschet Respekt. Sie verdient Anerkennung und Dank. Es ist wichtig, dass der Prozess für den personellen Neuanfang jetzt transparent, zügig und unter Einbeziehung der Mitglieder verläuft", sagte Ploß der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Kurz zuvor hatte der glücklose CDU-Vorsitzende seine Bereitschaft zu einem Verzicht auf den Parteivorsitz deutlich gemacht und einen "personellen Neuanfang" angekündigt. "An der Person wird es nicht scheitern", sagte Laschet am Abend bei einem kurzfristig angesetzten Statement. "Es geht nicht um die Person Armin Laschet." Zur "personellen Zukunft und Neuaufstellung" werde er den Parteigremien in der kommenden Woche die Einberufung eines Parteitages vorschlagen. "Ort und Datum werden wir noch gemeinsam festlegen", sagte Laschet.

Angestrebt werde "ein Konsens aller, die im Moment in Betracht kommen", sagte er. "Diesen Prozess werde ich moderieren", kündigte er an. "Die personelle Neuaufstellung der CDU vom Vorsitzenden über das Präsidium bis hinein in den Bundesvorstand werden wir zügig anpacken." Ziel sei es, Gegensätze zu versöhnen und zu einer Gemeinsamkeit zu kommen und, "dass wir mit neuen Persönlichkeiten einen Neuanfang machen". Laschet erwähnte nicht die Namen möglicher Nachfolgekandidaten. Neben Merz sind das etwa Gesundheitsminister Jens Spahn, der Außenexperte Norbert Röttgen oder Fraktionschef Ralph Brinkhaus. Zugleich plädierte Laschet deutlich dafür, einen Parteitag entscheiden zu lassen. "Das ist der Ort, wo die 1001 Delegierten aus allen Kreisverbänden sich artikulieren können."