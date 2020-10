(Foto: via REUTERS)

Friedrich Merz will Parteivorsitzender der CDU werden.

Die Besetzung des CDU-Chefpostens ist noch offen. Vorsitzkandidat Merz steht für ein Ende des "Weiter so" und kritisiert erneut das Krisenmanagement der Kanzlerin. Teilen seiner Partei unterstellt er, ihn als Vorsitzenden aktiv verhindern zu wollen - und deshalb den geplanten Parteitag infrage zu stellen.

Der CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat die Diskussion über eine mögliche Verlegung des CDU-Parteitags kritisiert und unterstellt, dass eine Verschiebung des Parteitags mit seiner Person zusammenhängen könnte. "Ich merke das seit einigen Wochen, es gibt Teile des Partei-Establishments, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde, und damit wird jetzt auch dieser Parteitag verbunden", sagte Merz in der ARD. "Ich möchte, dass ein Parteitag stattfindet, und er kann stattfinden."

Merz sagte, unter Corona-Bedingungen könnte auch ein Präsenzparteitag stattfinden. "Gut, wenn das nicht möglich ist, dann kann er als digitaler Parteitag stattfinden und er kann auch mit einer Wahl beschlossen werden", sagte Merz. "Das ist meine Meinung, das sollten wir tun." Am Morgen war bekannt geworden, dass die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer dem Bundesvorstand eine Verschiebung des Parteitags auf das Frühjahr 2021 vorgeschlagen hat.

In einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zog er eine gemischte Bilanz des Krisenmanagements von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Zwar habe "zupackendes Handeln" während Merkels Kanzlerschaft dazu geführt, dass das Vertrauen der Bevölkerung in Union und Kanzlerin "überwiegend sehr groß" gewesen sei, schrieb Merz. Dennoch müsse man sich fragen, ob Deutschland "wirklich genug und vor allem das Richtige" tue, um gestärkt aus einer Krise herauszukommen.

Merz warf auch die Frage auf, ob Merkels Krisenpolitik "nicht ungewollt die Risiken für den Eintritt weiterer Krisen" erhöht habe. Der Ex-Unionsfraktionschef warf der Kanzlerin vor, den Staat in "die Rolle eines Rückversicherers für alle gesellschaftlichen Risiken" gedrängt zu haben.

Zwar bescheinigte Merz der Kanzlerin, die CDU in den vergangenen 20 Jahren "solide und skandalfrei" geführt zu haben. Dennoch müsse die Partei, so wie Merkel das gegenüber ihrem Vorgänger Helmut Kohl festgestellt habe, wieder "laufen lernen". Ein einfaches "Weiter so" reiche nicht aus, um dem Land eine Perspektive zu geben. Neben Merz kandidieren der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und der Außenpolitiker Norbert Röttgen für den CDU-Parteivorsitz.