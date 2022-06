Ganz Russland hänge an Putin und dessen persönlichem Umfeld, sagt Bestseller-Autor Dmitry Glukhovsky. So wie Putin seine Macht sichert, werde er den Staat zerstören, prognostiziert der russische Schriftsteller. Mit einem Atomschlag wie in seiner dystopischen Trilogie rechnet er aber nicht.

Der Moskauer Bestseller-Autor Dmitry Glukhovsky erwartet einen Zerfall der Russischen Föderation nach dem Ende der Regierungszeit Wladimir Putins. "Russland ist ein sterbendes koloniales Imperium", sagte der Schriftsteller dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Mein persönlicher Eindruck ist: Russland in der jetzigen Form wird es nur noch so lange geben, wie Putin Präsident ist. Wenn er stirbt, ist ein Erbfolgekrieg unvermeidlich." Der ganze Staat hänge an Putin und dessen persönlichem Umfeld, so Glukhovsky. "Russlands Zerfall als Imperium, als Staat, wird durch Putin unabwendbar. Er wollte diesen Staat und seine Macht sichern - und er wird ihn zerstören."

Glukhovsky, der seit Kriegsbeginn im Ausland lebt, ist Autor der dystopischen "Metro-Trilogie", in der die Menschen in der Zukunft nach einem Atomkrieg in den U-Bahn-Stationen Zuflucht gesucht haben. Über die Bilder der als Luftschutzräume dienenden U-Bahnhöfe in Kiew und Charkiw sagte er: "Ich hätte nie gedacht, dass es diese Bilder in der Realität geben könnte. Ich habe eine Dystopie geschrieben, ich habe übertrieben, um zu appellieren, dass die Menschheit nie wieder in die Richtung eines Vernichtungskrieges gehen darf. Ich war schockiert, dass diese Bilder wahr geworden sind."

Dass Putin einen Atomkrieg beginnen wird, glaubt Glukhovsky trotz der Drohungen mit einem Atomwaffeneinsatz nicht. "Die strategischen Atomwaffen sind das einzige Druckmittel, das Russland gegen den Westen noch hat", sagte er dem RND. "Seine Armee stellt sich als schwach heraus, als schlecht bewaffnet, korrupt und ineffektiv. Putin droht dem Westen mit dem letzten und maximalen Mittel, das er hat. Wird er die Atomwaffen einsetzen? Selbst wenn wir davon ausgehen, dass er noch maximal fünf bis zehn Jahre zu leben hat, schätze ich ihn nicht als suizidal ein."