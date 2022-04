Russlands Invasion der Ukraine befeuert in Finnland und Schweden Diskussionen über eine mögliche NATO-Mitgliedschaft. Einem Bericht zufolge sind Helsinki und Stockholm bereit, dem Verteidigungsbündnis bereits im Sommer beizutreten. Eine Reaktion aus Moskau lässt nicht lange auf sich warten.

Finnland und Schweden könnten schon in wenigen Monaten der NATO beitreten. Laut einem Bericht der Londoner "Times" könnte es schon im Sommer so weit sein. Demnach sagten US-Beamte dem Blatt, die NATO-Mitgliedschaft der beiden nordischen Länder sei "ein Gesprächsthema und Gegenstand mehrerer Sitzungen" bei den Gesprächen zwischen den NATO-Außenministern in der vergangenen Woche gewesen. Daran hätten auch Schweden und Finnland teilgenommen.

Russlands Angriffskrieg in der Ukraine hat in Finnland wie auch im benachbarten Schweden eine Debatte über einen möglichen NATO-Beitritt neu entfacht. Bislang sind die beiden Länder enge NATO-Partner - aber eben keine Mitglieder. Die finnische Regierung will noch vor Ostern einen sicherheitspolitischen Bericht vorlegen. In Schweden hat die Regierung bis Ende Mai eine ähnliche Analyse angekündigt. In Stockholm teilte die Partei von Regierungschefin Magdalena Andersson mit, die NATO-Frage werde Teil der Analyse sein.

NATO-Staaten entscheiden über Beitritt

Finnlands Präsident Sauli Niinistö sprach jüngst mit US-Präsident Joe Biden und etlichen weiteren Staats- und Regierungschefs der 30 NATO-Länder. Am Freitag war auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei ihm in Helsinki zu Gast. Bei all diesen Gesprächen dürfte es hinter verschlossenen Türen auch darum gegangen sein, ob es vonseiten der einzelnen Mitglieder Einwände gegen eine Aufnahme der Finnen gibt.

Einem Beitritt müssten alle NATO-Staaten zustimmen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte zu möglichen Beitrittsanträgen aus Finnland und Schweden vergangene Woche gesagt: "Wenn sie sich für einen Antrag entscheiden, erwarte ich, dass alle Verbündeten sie willkommen heißen werden."

Nach Russlands Einschätzung würde eine NATO-Mitgliedschaft von Finnland und Schweden keine Stabilität in Europa bringen. "Wir haben wiederholt gesagt, dass das Bündnis ein auf Konfrontation ausgerichtetes Instrument bleibt und seine weitere Expansion dem europäischen Kontinent keine Stabilität bringen wird", sagte der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, in einer Telefonkonferenz mit Pressevertretern.