Neue Erkenntnisse im Fall des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny: Sein Team will nun den Beweis dafür gefunden haben, dass der Oppositionelle tatsächlich in Russland vergiftet wurde. Sie veröffentlichten dazu ein entsprechendes Video auf Instagram.

Der Kremlkritiker Alexej Nawalny ist nach Darstellung seines Teams nachweislich schon in Russland vergiftet worden, und zwar in einem Hotel in der sibirischen Stadt Tomsk. Das Gift soll ihm demnach in einer Flasche mit Mineralwasser verabreicht worden sein.

Das Team betonte, dass nun erwiesen sei, dass der Oppositionelle bereits auf russischem Gebiet vergiftet wurde. Moskau hatte zuletzt angesichts der Vorwürfe des Mordanschlags aus Deutschland behauptet, Nawalny sei der Stoff womöglich erst nach seiner Abreise verabreicht worden. Der Kreml betonte mehrfach, dass russische Ärzte keine entsprechenden Symptome hätten feststellen können.

Nawalny war am 20. August von einem Flug von Tomsk nach Moskau zusammengebrochen. Die Maschine musste in Omsk zwischenlanden. Nawalny wurde dort im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt und beatmet. Am 22. August wurde er nach Deutschland ausgeflogen, wo er an der Charité in Berlin behandelt wird.

Eine von der Berliner Charité in Auftrag gegebene Analyse bei einem spezialisierten Bundeswehrlabor stellte nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel "zweifelsfrei" ein Gift der Nowitschok-Gruppe fest. Inzwischen haben zwei weitere Speziallabore in Frankreich und Schweden den Befund bestätigt.

Dem 44-Jährigen geht es mittlerweile schon etwas besser. Am Dienstag sendete er erstmals via Instagram ein kurzes Lebenszeichen an seine politischen Anhänger und zeigte sich mit seiner Familie. Auch die Charité informierte darüber, dass Nawalny nicht mehr beatmet werden muss und sein Krankenbett zeitweise verlassen kann. Sein Gesundheitszustand habe sich weiter verbessert, und er werde zunehmend mobilisiert.