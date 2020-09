Alexej Nawalny befindet sich seit Ende August zur Behandlung in Berlin. Er liegt zurzeit im Koma.

Der russische Politiker Nawalny bricht auf einem Inlandsflug in Russland überraschend zusammen, in einer Klinik wird er ins Koma versetzt. Nach seiner Verlegung nach Deutschland bestätigen sich nun die ersten Befürchtungen: Der führende Kopf der Opposition wurde vergiftet.

Bei dem in Deutschland in Behandlung befindlichen russischen Regierungskritiker Alexej Nawalny wurde nach Angaben der Bundesregierung "der zweifelsfreie Nachweis" eines chemischen Nervenkampfstoffes aus der Nowitschok-Gruppe erbracht. Das erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.

"Es ist ein bestürzender Vorgang, dass Alexej Nawalny in Russland Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff geworden ist", so Seibert. Die Bundesregierung verurteile diesen Angriff auf das Schärfste. "Die russische Regierung ist dringlich aufgefordert, sich zu dem Vorgang zu erklären."

Das Auswärtige Amt werde den Botschafter Russlands über die Untersuchungsergebnisse unterrichten und die Bundesregierung werde ihre Partner in EU und NATO darüber informieren. "Ferner wird die Bundesregierung mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) Kontakt aufnehmen", erklärte Seibert.

Nawalny war am 20. August auf einem Inlandsflug in Russland zusammengebrochen. Zunächst wurde er im sibirischen Omsk behandelt, bevor er nach Deutschland geflogen wurde. Russland wird für mehrere Giftattentate auf Kremlkritiker verantwortlich gemacht.

Der Moskauer Generalstaatsanwalt hatte sich am 27. August an das Bundesamt für Justiz gewandt und um Auskunft nach dem medizinischen Zustand Nawalnys gebeten. Die Zeitung "RBC" berichtete, die russischen Behörden wollten Auskunft über die Behandlung des 44-Jährigen, Ergebnisse von Blut- und Urintests sowie Erkenntnisse über Stoffe, die dabei gefunden worden seien.