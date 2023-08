Ungarns Ministerpräsident Orban ist ein überzeugter Anhänger Trumps. Nun sagt er: Mit Trump wäre es nie zum Krieg gekommen, den die Ukraine ohnehin nicht gewinnen könne. Die Lage sei sehr gefährlich, Russland werde immer stärker. Orban sieht aber einen Ausweg.

Laut dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban ist der einzige Weg zur Beendigung des Krieges in der Ukraine die Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. In einem Interview mit dem ehemaligen Fox-News-Moderator Tucker Carlson, das dieser an diesem Mittwoch auf der Online-Plattform X veröffentlichte, lobte Orban Trumps Außenpolitik. Dessen Rückkehr ins Amt sei "der einzige Ausweg" aus dem Konflikt. "Trump ist der Mann, der die westliche Welt und wahrscheinlich die Menschheit auf dem Globus retten kann." Wäre er 2022 an der Macht gewesen, wäre es erst gar nicht zum Krieg in der Ukraine gekommen, so Orban.

Zugleich glaubt Orban nicht an einen Sieg der Ukraine. Der Sieg Kiews über Moskau sei "nicht nur ein Missverständnis", so der Ministerpräsident. "Es ist eine Lüge. Es ist unmöglich." Den Ukrainern würden früher die Soldaten ausgehen als den Russen. "Was am Ende zählen wird, sind Stiefel auf dem Boden, und die Russen sind viel stärker und zahlreicher als die Ukrainer." Jeden Tag stürben außerdem Ungarn, die ukrainische Staatsbürger seien, in dem Krieg. "Wir als ungarische Nation verlieren täglich Soldaten."

Zugleich spricht sich Orban gegen eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine aus. "Wir haben die historische Chance verpasst, die Ukraine in die NATO aufzunehmen", sagte Orban mit Blick auf Gespräche im Jahr 2008 bei einem NATO-Gipfel im Bukarest. Damals erhielt die Ukraine nur eine grundsätzliche Beitrittsperspektive, die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel warnte davor, Russland nicht unnötig zu reizen.

Jetzt, so Orban, werde Russland "immer stärker". Die Aufnahme der Ukraine in die NATO "ist im Moment kein realistischer Vorschlag, also vergessen Sie es", fügte er hinzu. Zugleich erklärte Orban: "Das ist ein sehr gefährlicher Moment jetzt. Der Dritte Weltkrieg könnte an unsere Tür klopfen."

Auch nach dem großangelegten Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 pflegt Orbans Regierung noch immer enge Beziehungen zu Moskau. Er drohte damit, EU-Sanktionen gegen Russland zu blockieren und trägt diese nur halbherzig mit.